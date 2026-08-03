Yên Lập quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn xã Yên Lập tiếp tục được quan tâm. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, Trạm Y tế xã Yên Lập đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Những ngày này, Trạm Y tế xã Yên Lập luôn có đông người dân đến khám bệnh, theo dõi sức khỏe và nhận thuốc điều trị. Đội ngũ cán bộ y tế luôn tận tình hướng dẫn, tiếp đón người bệnh, tạo sự yên tâm đối với người dân khi đến khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Là người thường xuyên đến trạm để theo dõi bệnh mãn tính, bà Nguyễn Thị Chúc, gần 70 tuổi, ở thôn Thống Nhất chia sẻ: “Từ khi thực hiện sáp nhập, tôi thấy cơ sở vật chất của trạm từng bước được bổ sung, đội ngũ cán bộ y tế đông hơn nên việc khám bệnh thuận tiện, nhanh chóng. Người cao tuổi như chúng tôi không phải đi xa, chỉ cần đến trạm là được bác sĩ tư vấn, theo dõi sức khỏe và cấp thuốc kịp thời. Điều đó giúp người dân yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe”.

Khám bệnh cho người cao tuổi tại Trạm y tế xã Yên Lập.

Trạm Y tế xã Yên Lập hiện có 21 viên chức, trong đó có 3 bác sĩ đa khoa cùng đội ngũ y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, viên chức dân số và nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số hoạt động tại 28 thôn. Đội ngũ cán bộ được phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì giao ban chuyên môn hằng ngày, tập huấn nghiệp vụ tổ chức định kỳ mỗi tháng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, trạm tiếp tục triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý các nguy cơ dịch bệnh. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều bệnh truyền nhiễm như cúm, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng, đau mắt đỏ xuất hiện rải rác, song địa bàn không để xảy ra dịch lớn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhiều chỉ tiêu chuyên môn đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%; 100% hộ dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; 85% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 93% chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được tập huấn kiến thức; 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân .

Khám sàng lọc cho trẻ nhằm đảm bảo an toàn trước tiêm chủng.

Cùng với công tác phòng bệnh, hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được duy trì hiệu quả với 100% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén. Các dịch vụ khám thai, khám phụ khoa, siêu âm, đặt vòng tránh thai tiếp tục được thực hiện ngay tại trạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

Đối với công tác chăm sóc trẻ em, 100% trẻ dưới 5 tuổi được theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 11,2%, giảm 0,2% so với cùng kỳ; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi tiếp tục giảm so với năm trước.

Hoạt động khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm đã thực hiện gần 4.000 lượt khám, chữa bệnh, bao gồm khám bảo hiểm y tế và khám dự phòng. Công tác quản lý dược được thực hiện đúng quy định, bảo đảm thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh; việc quản lý, kiểm kê, cấp phát thuốc được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra tình trạng thuốc quá hạn hoặc kém chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân vẫn còn không ít khó khăn. Danh mục thuốc điều trị tại tuyến xã chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh; trang thiết bị thăm dò chức năng chưa được đầu tư đồng bộ; kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận người dân về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng, chống bệnh truyền nhiễm vẫn cần tiếp tục được nâng cao.

Nhằm khắc phục những khó khăn trên, đồng chí Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hoàng Thị Loan cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe; chủ động phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phấn đấu đạt mục tiêu 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, 100% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, duy trì tỷ lệ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Đồng thời, trạm tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư bổ sung trang thiết bị, góp phần hoàn thiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2025 - 2030.

Hồng Nhung