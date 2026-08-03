Phú Thọ khám sức khỏe toàn dân - để không ai bị bỏ lại phía sau

Cuối tháng 7/2026, tỉnh Phú Thọ tổ chức thí điểm chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại một số địa phương. Từ ngày 1/8/2026, chương trình được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành khảo sát công tác khám, chữa bệnh tại phường Thanh Miếu.

Thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế

Xã Đức Nhàn là một trong những địa phương được lựa chọn triển khai điểm chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại lễ ra quân cuối tháng 7/2026. Xã có hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều thôn cách trung tâm xã tới 40km, việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình có ý nghĩa thiết thực khi đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến ngay địa phương, giúp nhiều người dân lần đầu tiên được khám sức khỏe toàn diện mà không phải đi xa.

Tại buổi khám, đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc đã trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe. Người dân được khám tổng quát với đầy đủ các danh mục theo quy định như: Đo thể lực, huyết áp, khám nội, ngoại, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, sản phụ khoa; thực hiện siêu âm, xét nghiệm và nhiều kỹ thuật chuyên môn khác. Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, theo dõi điều trị và chuyển tuyến đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý.

Người dân xã Đức Nhàn được các y, bác sĩ tận tình khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Bà Xa Thị Sinh ở thôn Lài, xã Đức Nhàn chia sẻ: “Tôi phấn khởi khi được các bác sĩ về tận xã khám sức khỏe miễn phí. Nhà tôi cách trung tâm y tế hơn một giờ đi lại, còn xuống trung tâm huyện cũ thì hết hơn hai giờ. Nay được khám ngay tại địa phương, được các bác sĩ tư vấn tận tình nên tôi yên tâm. Tôi mong chương trình sẽ được duy trì thường xuyên để người dân vùng cao có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Lãnh đạo Sở Y tế cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã Đức Nhàn thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân đến tham gia chương trình.

Tại các xã vùng đặc biệt khó khăn, công tác chuẩn bị cho chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được khẩn trương hoàn tất để triển khai đồng loạt. Căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, các trạm y tế đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết, bảo đảm chương trình được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe toàn dân

Toàn tỉnh hiện có 89 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe theo quy định của pháp luật. Để triển khai chương trình, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất; xây dựng quy trình chuyên môn thống nhất cũng như đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn hóa dữ liệu dân cư, xác minh đối tượng, phân công địa bàn phụ trách cho từng đơn vị y tế. Qua đó, bảo đảm việc tổ chức khám được thực hiện khoa học, tránh chồng chéo, không bỏ sót cũng như không khám trùng lặp đối tượng.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí sẽ được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. Kinh phí dự kiến trong năm 2026 khoảng 263 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2027-2030, công tác khám sức khỏe định kỳ được triển khai hằng năm, trong thời gian từ ngày 1/1 đến 15/12.

Đối tượng được khám là toàn bộ người dân có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh, được phân thành 5 nhóm: Nhóm ưu tiên (người cao tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính...); học sinh; người lao động; lực lượng công an, quân đội; các đối tượng còn lại như lao động tự do, người không có bảo hiểm y tế và trẻ em không đến trường.

Cán bộ y tế cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe của người dân lên hệ thống.

Đồng chí Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết số 23-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Chương trình đặt mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, được quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời. Đồng thời, hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe thống nhất phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.

Đức Anh