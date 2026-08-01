Thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Trong nhiều năm qua, thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, nhất là đội ngũ bác sĩ có trình độ sau đại học, luôn là bài toán khó đối với nhiều địa phương. Sự chênh lệch về điều kiện làm việc, thu nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp khiến không ít bác sĩ trẻ lựa chọn các bệnh viện tuyến Trung ương hoặc các đô thị lớn thay vì công tác tại địa phương. Trước yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút, đào tạo và giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Chính sách ưu đãi tạo động lực cho bác sĩ trẻ

Điểm nổi bật trong chính sách của Phú Thọ là chuyển từ tư duy “tuyển dụng” sang “thu hút và phát triển nguồn nhân lực”. Bên cạnh các chế độ theo quy định của Nhà nước, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng các chính sách đặc thù nhằm tạo sức cạnh tranh trong thu hút bác sĩ trẻ.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên triển khai nhiều chính sách đặc thù, thu hút đội ngũ bác sĩ trẻ về công tác.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận trên 500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Áp lực công việc ngày càng lớn trong khi nhiều chuyên khoa vẫn thiếu bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Để giải quyết bài toán nhân lực, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hỗ trợ kinh phí ban đầu, tạo điều kiện học tập sau đại học, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đồng thời, xây dựng môi trường làm việc hiện đại với nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Đặc biệt, các bác sĩ mới về công tác được hưởng mức lương theo bậc 2 ngay từ khi tuyển dụng, được hưởng chế độ thu nhập tăng thêm và được tạo điều kiện học tập ở các chuyên ngành mũi nhọn như tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu... Đây là những chính sách thiết thực, giúp các bác sĩ trẻ yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.

Nhờ đó, chỉ trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã thu hút gần 30 bác sĩ trẻ về làm việc. Đây là nguồn nhân lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng nhiều kỹ thuật mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Là một trong những bác sĩ trẻ tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về công tác theo chính sách thu hút của bệnh viện, bác sĩ Lương Tuấn Nghĩa - Khoa Chấn thương - Chỉnh hình chia sẻ: “Đối với những bác sĩ trẻ như chúng tôi, môi trường làm việc hiện đại cùng cơ hội học tập, nâng cao trình độ là yếu tố quan trọng không kém các chính sách về thu nhập. Việc được Ban Giám đốc tạo điều kiện đào tạo sau đại học, tiếp cận kỹ thuật mới và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng đã tiếp thêm động lực để chúng tôi gắn bó, cống hiến lâu dài tại địa phương”.

Không chỉ các bệnh viện tuyến tỉnh, các Trung Tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực đổi mới để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, cùng với việc cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu, đơn vị đặc biệt chú trọng tuyển dụng bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp. Năm 2025, trung tâm đã thu hút được 5 bác sĩ trẻ và dự kiến trong năm 2026 sẽ tiếp tục tuyển thêm khoảng 10 bác sĩ.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc phát triển kỹ thuật mới giúp các bác sỹ trẻ phát huy năng lực chuyên môn.

Bác sỹ CKII Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: “Ngoài việc hưởng 100% lương theo quy định, mỗi bác sĩ trẻ khi về làm việc tại Trung tâm chúng tôi còn được hỗ trợ 100 triệu đồng ngay khi nhận công tác, chính sách này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính trong giai đoạn đầu lập nghiệp, tạo động lực để các bác sĩ trẻ lựa chọn gắn bó với cơ sở y tế địa phương. Song song với chính sách đãi ngộ, chúng tôi cũng tập trung đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, từng bước triển khai nhiều kỹ thuật mới ngay tại tuyến cơ sở. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp đội ngũ bác sĩ có điều kiện phát huy năng lực chuyên môn của bản thân”.

Nghị quyết 65 - bước đi chiến lược của Phú Thọ

Nhằm tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực y tế, HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết tập trung vào hai nhóm chính sách lớn gồm ưu đãi sau tuyển dụng và hỗ trợ trong đào tạo. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giải quyết đồng thời hai yêu cầu: Thu hút bác sĩ giỏi về địa phương và nâng cao chất lượng đội ngũ đang công tác.

Người dân được tiếp cận với các kỹ thuật mới ngay tại tuyến tỉnh.

Theo đó, đối với chính sách thu hút sau tuyển dụng, giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ một lần 1 tỷ đồng; tiến sĩ 500 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú 300 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I 200 triệu đồng; bác sĩ y khoa thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ từ 100 triệu đồng; bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng được hỗ trợ từ 50-100 triệu đồng.

Đối với chính sách đào tạo, người được cử đi học phải cam kết công tác tối thiểu 10 năm tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tốt nghiệp. Mức hỗ trợ đào tạo trong nước gồm: Đào tạo tiến sĩ 10 triệu đồng/tháng trong 4 năm (tối đa 400 triệu đồng); bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú 5 triệu đồng/tháng trong 2 năm (tối đa 100 triệu đồng). Với đào tạo ở nước ngoài, mức hỗ trợ cao hơn, trong đó đào tạo tiến sĩ được hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng, đào tạo thạc sĩ tối đa 600 triệu đồng.

Đầu tư cho nguồn nhân lực luôn là giải pháp mang tính bền vững nhất đối với sự phát triển của ngành y tế. Khi có đội ngũ bác sĩ giỏi, cơ sở y tế có điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu thì người dân sẽ được hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương và cũng giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Vì vậy, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng giúp khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ người bệnh, đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y khoa của khu vực.

Thu Hoài