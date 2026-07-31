Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân từ cơ sở

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, Trạm Y tế xã Hoàng An không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Từ việc nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế đến triển khai hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống ngay từ tuyến cơ sở.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Hoàng An tận tình khám, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc người dân đến khám, chữa bệnh.

Xã Hoàng An hiện có hơn 26.000 dân, với 10 thôn. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Trạm Y tế xã được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập ba trạm y tế trước đây, hiện có 20 cán bộ, nhân viên, gồm 3 bác sĩ, 4 y sĩ, 7 điều dưỡng, 3 nữ hộ sinh, 2 dược sĩ và 1 cán bộ y tế công cộng cùng mạng lưới có 10 cộng tác viên dân số và 10 cộng tác viên y tế thôn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trạm Y tế xã đã khám, chữa bệnh cho 3.815 lượt người, điều trị ngoại trú 1.334 trường hợp; trên 98% người dân được quản lý sức khỏe. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại địa phương.

Trạm Y tế xã còn triển khai đồng bộ các chương trình y tế dự phòng. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì hiệu quả với tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%; tổ chức 32 buổi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; chủ động giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, nhờ đó trên địa bàn không để xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực khi 100% phụ nữ mang thai được quản lý, 100% ca sinh được thực hiện tại cơ sở y tế.

Một trong những điểm nhấn của y tế cơ sở xã là triển khai hiệu quả mô hình quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp và đái tháo đường tại tuyến trạm y tế. Đến nay, trạm đang quản lý 1.541 bệnh nhân tăng huyết áp và 471 bệnh nhân đái tháo đường.

Hằng năm, đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức khám sàng lọc, phát hiện bệnh nhân mới, cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm và cấp phát thuốc điều trị ngay tại tuyến xã. Mô hình giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ Phan Quốc Chí - Giám đốc Trạm Y tế xã Hoàng An cho biết: Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế và sử dụng phần mềm khám, chữa bệnh đồng bộ. Nhờ đó, công tác quản lý sức khỏe người dân ngày càng khoa học, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ. Khó khăn hiện nay là nhân lực của trạm còn thiếu so với yêu cầu, một số trang thiết bị đã xuống cấp. Tuy nhiên, tập thể cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ để người dân yên tâm khi đến khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Là người thường xuyên đến Trạm Y tế xã theo dõi và điều trị bệnh, bà Lê Thị Muộn - thôn Hoàng Vân cho biết: Trước đây mỗi lần lấy thuốc tôi phải đi xa, rất vất vả. Nay được quản lý, khám và cấp thuốc huyết áp hàng tháng ngay tại trạm y tế nên thuận tiện hơn nhiều. Các y, bác sĩ tận tình hướng dẫn cách uống thuốc, chế độ ăn uống và luyện tập nên sức khỏe của tôi ổn định hơn.

Người dân đến khám bệnh được các y, bác sĩ Trạm Y tế xã tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Không chỉ người cao tuổi, nhiều gia đình có trẻ nhỏ cũng ghi nhận sự đổi thay của y tế cơ sở. Chị Nguyễn Thị Mai - thôn Hoàng Đan chia sẻ: Con tôi được theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế xã. Mỗi khi đưa con đi khám, tôi đều được cán bộ y tế hướng dẫn chu đáo. Có trạm y tế gần nhà nên gia đình rất yên tâm, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm chi phí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trạm Y tế xã Hoàng An vẫn còn không ít khó khăn như thiếu nhân lực ở một số vị trí chuyên môn, trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định, hệ thống máy tính đã sử dụng nhiều năm. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý vượt tuyến, chưa chú trọng khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật.

Đồng chí Lê Thị Thảo - cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực y tế xã Hoàng An cho biết: Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình y tế, tăng cường tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Mục tiêu là để mỗi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện, chất lượng ngay tại địa phương.

Trong thời gian tới, Trạm Y tế xã tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khám, chữa bệnh bằng định danh điện tử và chữ ký số; đồng thời kiến nghị bổ sung nhân lực, đầu tư trang thiết bị nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Với những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ y tế cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã Hoàng An đang từng bước khẳng định vai trò là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dương Chung