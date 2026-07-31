Tê bì tay có nguy hiểm không, khắc phục thế nào?

Tê bì tay có thể chỉ là phản ứng tạm thời khi ngủ sai tư thế, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh lý thần kinh hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Xác định đúng nguyên nhân và xử trí phù hợp sẽ giúp cải thiện triệu chứng, đồng thời ngăn ngừa biến chứng.

Tê bì tay là hiện tượng phổ biến mà nhiều người gặp phải, thường xảy ra sau khi ngủ đè lên tay hoặc giữ nguyên một tư thế quá lâu. Khi thay đổi tư thế, cảm giác này thường biến mất sau vài phút do lưu thông máu và hoạt động của dây thần kinh trở lại bình thường. Tuy nhiên, nếu tê bì xuất hiện thường xuyên, kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc kèm theo đau, yếu tay, giảm khả năng cầm nắm thì không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý cần được thăm khám và điều trị.

1. Những nguyên nhân thường gặp gây tê bì tay

Tê bì tay có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến nhất là tình trạng dây thần kinh bị chèn ép, đặc biệt là hội chứng ống cổ tay hoặc thoái hóa cột sống cổ.

Ngoài ra, bệnh thần kinh do đái tháo đường, thiếu vitamin B12 và các vitamin nhóm B, suy giáp, bệnh thận hoặc một số bệnh tự miễn cũng có thể gây tổn thương thần kinh, dẫn đến cảm giác tê, ngứa ran ở bàn tay.

Việc xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng vì mỗi trường hợp sẽ có hướng điều trị khác nhau.

2. Tê bì tay khắc phục thế nào?

2.1. Điều chỉnh tư thế và hạn chế chèn ép dây thần kinh: Nếu triệu chứng xuất hiện sau khi làm việc nhiều với máy tính, sử dụng điện thoại liên tục hoặc ngủ sai tư thế, việc đầu tiên cần làm là giảm áp lực lên dây thần kinh. Theo đó, bạn nên:

• Thay đổi tư thế sau mỗi 30-60 phút làm việc.

• Tránh gập cổ tay hoặc chống cằm quá lâu.

• Điều chỉnh chiều cao bàn ghế, bàn phím và chuột để cổ tay ở tư thế trung tính.

• Hạn chế mang vác vật nặng trong thời gian dài bằng một tay.

Đối với người mắc hội chứng ống cổ tay, bác sĩ có thể khuyến nghị đeo nẹp cổ tay vào ban đêm để giảm chèn ép dây thần kinh giữa.

2.2. Tập các bài kéo giãn và phục hồi chức năng: Các bài tập kéo giãn cổ tay, cẳng tay, ngón tay và vùng cổ vai gáy có thể giúp giảm căng cơ, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên dây thần kinh. Nếu nguyên nhân là thoái hóa cột sống cổ hoặc hội chứng ống cổ tay, bác sĩ có thể chỉ định vật lý trị liệu để cải thiện chức năng vận động và giảm triệu chứng.

Xác định đúng nguyên nhân gây tê bì tay sẽ giúp cải thiện triệu chứng, đồng thời ngăn ngừa biến chứng.(Ảnh AI

2.3. Điều trị và kiểm soát tốt bệnh nền: Trong nhiều trường hợp, tê bì tay chỉ cải thiện khi nguyên nhân gây bệnh được kiểm soát. Ví dụ, người mắc đái tháo đường cần duy trì đường huyết trong mục tiêu điều trị để hạn chế tổn thương thần kinh. Người bị suy giáp, bệnh thận hoặc các bệnh tự miễn cần điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để giảm nguy cơ tiến triển của bệnh và cải thiện triệu chứng.

2.4. Bổ sung dinh dưỡng hợp lý: Nếu tê bì tay liên quan đến thiếu vitamin B12 hoặc vitamin nhóm B, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung sau khi xác định nguyên nhân thiếu hụt. Bên cạnh đó, nên duy trì chế độ ăn đa dạng với thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh.

Theo khuyến cáo của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), vitamin B12 có vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh bình thường. Thiếu hụt kéo dài có thể gây bệnh lý thần kinh ngoại biên.

Hiện nay có nhiều sản phẩm được quảng cáo giúp “chữa tê bì tay”, tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc bổ thần kinh hoặc thực phẩm chức năng trong thời gian dài khi chưa được bác sĩ thăm khám. Việc điều trị đúng nguyên nhân mới giúp cải thiện triệu chứng và phòng ngừa biến chứng.

3. Khi nào cần đi khám?

Bạn nên đến cơ sở y tế nếu tình trạng tê bì tay kéo dài nhiều ngày, tái phát thường xuyên hoặc ngày càng nặng. Đặc biệt, cần đi cấp cứu ngay nếu tê bì tay kèm theo một trong các dấu hiệu sau:

• Yếu hoặc liệt tay chân.

• Méo miệng, nói khó.

• Chóng mặt dữ dội hoặc mất thăng bằng.

• Đau ngực, khó thở.

• Mất khả năng cầm nắm hoặc làm rơi đồ vật liên tục.

Đây có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nghiêm trọng như đột quỵ hoặc bệnh tim mạch cần được xử trí khẩn cấp.

Tê bì tay có thể chỉ là hiện tượng thoáng qua do tư thế không phù hợp, nhưng cũng có thể là biểu hiện của bệnh lý thần kinh hoặc các bệnh mạn tính. Thay đổi lối sống, điều chỉnh tư thế, tập luyện phù hợp và kiểm soát tốt bệnh nền có thể giúp cải thiện triệu chứng ở nhiều trường hợp. Nếu tình trạng kéo dài hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đi khám để được xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Theo suckhoedoisong.vn