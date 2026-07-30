Phiên thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với 265 đại biểu chính thức, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức phiên thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ (lâm thời) phát biểu khai mạc phiên thứ nhất Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đang phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Việc hợp nhất Hội Nhà báo 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã quy tụ đội ngũ hội viên đông đảo, giàu kinh nghiệm, hoạt động trong môi trường báo chí hiện đại; khẳng định vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với chủ đề “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức Hội; đoàn kết, phát huy năng lực hội viên; xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số, góp phần phát triển quê hương Đất Tổ nhanh, bền vững”, Đại hội xác định kim chỉ nam và phương châm hành động xuyên suốt cho nhiệm kỳ mới là: “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất bầu cử.

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 556 hội viên, sinh hoạt tại 1 liên chi hội, 4 chi hội và 2 câu lạc bộ nhà báo. 5 năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền có những bước đột phá, đổi mới, chất lượng tác phẩm báo chí ngày càng được nâng cao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đơn vị, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 2 và nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Trong phiên thứ Nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua báo cáo kiểm tra, báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử.

Tại phiên làm việc, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I gồm 11 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa I gồm 3 đồng chí; bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Sau phiên thứ Nhất Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Hội nghị lần thứ Nhất, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh.

Theo chương trình, chiều 30/7, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên chính thức.

Hồng Duyên - Phương Thanh