Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ngày 30/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trịnh Thị Thoa - Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh có 1.160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 1.030 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 81%, trong đó 100% thỏa ước có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động được triển khai thiết thực với hơn 20 nghìn suất quà, gần 15 nghìn vé xe miễn phí và nhiều chương trình hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán. Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có khoảng 3.000 sáng kiến được công nhận, ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi khoảng 40 tỷ đồng; nhiều công trình, sản phẩm được gắn biển chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn đạt nhiều kết quả tích cực với 118 công đoàn cơ sở được thành lập mới, phát triển gần 14.600 đoàn viên, đồng thời tăng cường đào tạo cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, các cấp Công đoàn tỉnh tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" cho 4 cá nhân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, LĐLĐ tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trịnh Thị Thoa, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

LĐLĐ tỉnh cũng trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 tập thể và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp đối với tổ chức Công đoàn.

Đăng Khoa