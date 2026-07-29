Tăng cường hợp tác, phát triển đô thị thông minh và công nghiệp công nghệ cao

Chiều 29/7, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Vikrom Kromadit - Chủ tịch Tập đoàn Amata (Thái Lan) cùng các nhà đầu tư nhằm trao đổi về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Đoan Hùng; tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi cơ hội hợp tác trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi tiếp có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch Tập đoàn Amata - ông Vikrom Kromadit trao quà lưu niệm tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chào mừng đoàn công tác của Tập đoàn Amata đến thăm, làm việc tại Phú Thọ; cảm ơn Tập đoàn đã quan tâm, lựa chọn tỉnh là điểm đến đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch Tập đoàn Amata - ông Vikrom Kromadit tại buổi tiếp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh sau hợp nhất; đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 1,78 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm; tỉnh phấn đấu cả năm thu hút FDI trên 3 tỷ USD.

Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh và công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại; phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp gắn với logistics, đô thị và dịch vụ theo hướng sinh thái, thông minh, bền vững. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Amata cũng như các nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn Tập đoàn Amata phát huy kinh nghiệm quốc tế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư KCN Đoan Hùng, sớm đưa dự án vào hoạt động, tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Ông Vikrom Kromadit, Chủ tịch Tập đoàn Amata vui mừng trước sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng thời đánh giá cao môi trường đầu tư của Phú Thọ. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác phát triển các khu công nghiệp theo định hướng công nghệ cao, hiện đại, đồng thời đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các hạng mục tiếp theo tại KCN Đoan Hùng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch Tập đoàn Amata đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển của Tập đoàn; thông tin về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đoan Hùng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và các sở, ngành trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch Tập đoàn Amata đề xuất ý tưởng quy hoạch một “Thành phố tương lai” với mô hình khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ tích hợp, trung tâm dữ liệu và dự án khu công nghệ cao tại Phú Thọ, đồng thời đánh giá Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển với môi trường đầu tư thuận lợi, quỹ đất lớn, nguồn nhân lực và điều kiện để phát triển đô thị thông minh trong tương lai. Ông cũng đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện về quỹ đất, hạ tầng điện, nước, viễn thông và đường truyền dữ liệu để triển khai các định hướng hợp tác.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo Tập đoàn Amata khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá cao các đề xuất của Tập đoàn Amata, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho rằng những định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại gắn với phát triển đô thị, dịch vụ và bảo đảm phát triển bền vững. Đồng chí đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các điều kiện, nhu cầu đầu tư cụ thể để tỉnh xem xét, phối hợp và giới thiệu những địa điểm phù hợp phục vụ việc mở rộng đầu tư trên địa bàn.

Đức Anh