Giá vàng ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn SJC đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (28/7) quay đầu đi xuống, giao dịch ở mức 4.045 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư lo ngại FED sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC giảm mạnh, niêm yết lần lượt ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và 141 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Đăng Anh

Trong phiên giao dịch hôm nay (28/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt lao dốc. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng sụt giảm, giao dịch quanh mốc 4.000 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 28/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/7.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 136,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3,9 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 30,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.045 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 28/7. Ảnh: kitco.com

Giới đầu tư duy trì tâm lý thận trọng trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến được công bố trong tuần này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo xác suất FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp lần này là 36,3%, tăng mạnh so với mức 16% của một tuần trước. Đối với cuộc họp tháng 9, thị trường đang định giá xác suất FED nâng lãi suất ở mức 81%.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh tiếp tục neo ở mức cao cũng gây áp lực giảm lên giá vàng. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của FED để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Nếu FED tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, kim loại quý có thể chịu áp lực; ngược lại, tín hiệu nới lỏng hơn sẽ hỗ trợ giá vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,52 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,630%. Thị trường chứng khoán Mỹ biến phân hóa khi chỉ số Dow Jones tăng 0,51%, đạt 52.210,08 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,02%, đạt 7.413,18 điểm; riêng Nasdaq giảm 0,18%, còn 24.932,08 điểm. Giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 84,86 USD/thùng đối với dầu Brent và 81,67 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn