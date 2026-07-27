Đồng Lương khơi mở tài nguyên xanh

Nằm ở nơi hợp lưu của sông Hồng và sông Bứa, sở hữu những cánh đồng màu mỡ, hệ thống đồi rừng rộng lớn cùng truyền thống cần cù, sáng tạo của người dân, xã Đồng Lương xác định nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng phải được phát triển theo hướng sinh thái, hàng hóa và gia tăng giá trị. Đây là nền tảng để địa phương vươn mình trong diện mạo mới, trù phú, thanh bình...

Đồi chè Đá Hen - Điểm nhấn “kinh tế xanh” của Đồng Lương.

Màu xanh làm nên thương hiệu

Điểm nhấn “xanh” của Đồng Lương hôm nay là những đồi chè ngút ngàn. Trong hương chè ngan ngát giữa sớm mai, câu chuyện về sự đổi thay của vùng đất này hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây vẫn nhắc nhiều đến ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Làng nghề Sản xuất, chế biến chè Đá Hen, đồng thời là Giám đốc HTX Sản xuất, chế biến chè Đá Hen - người đã dành cả cuộc đời để vun đắp thương hiệu chè quê hương. Bước sang tuổi 55, ông Thanh vẫn giữ nguyên sự say mê với cây chè. Không bằng lòng với cách làm cũ, ông lặn lội đến nhiều vùng chè nổi tiếng trong cả nước để học hỏi kỹ thuật, nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm những giống chè phù hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng Đồng Lương. Từ những kiến thức tích lũy được, ông mạnh dạn đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn bà con thay đổi quy trình canh tác, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Không chỉ tiên phong trong sản xuất, ông còn là một trong những nông dân sớm nhận ra vai trò của chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp. Cùng với việc tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, ông thường xuyên sử dụng Facebook, Zalo và các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu quy trình sản xuất sạch, quảng bá thương hiệu chè Đá Hen, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những hình ảnh về đồi chè xanh ngát, quy trình sao chè thủ công hay chén trà vàng óng giữa không gian làng quê đã giúp nhiều người biết đến Đá Hen hơn. Mạng xã hội không chỉ là kênh bán hàng mà còn là cách kể chuyện về vùng chè quê hương bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Nhờ đó, cây chè đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân Đồng Lương. Làng nghề Sản xuất, chế biến chè Đá Hen có hơn 80 hộ tham gia với tổng diện tích chè đang cho thu hoạch trên 100ha. Riêng HTX Sản xuất, chế biến chè Đá Hen có 12 thành viên, sản xuất trên diện tích 24ha theo quy trình VietGAP và HACCP. Áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng suất chè đạt trên 300 tạ/ha/năm. Từ 2 sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020, đến nay HTX đã có 2 sản phẩm OCOP 4 sao là Trà Đá Hen hảo hạng và Đá Hen nhất phẩm trà.

Nếu chè tạo nên màu xanh của những quả đồi thì nghề nuôi và sản xuất trứng tằm giống lá sắn lại mở ra hướng đi mới cho hàng trăm hộ dân Đồng Lương. Ông Trương Văn Chí - Trưởng Làng nghề Nuôi và Sản xuất trứng tằm giống lá sắn Thống Nhất, đồng thời là chủ cơ sở sản xuất trứng tằm lá sắn Chí Mai cho biết: Hiện làng nghề có khoảng 250 hộ nuôi tằm, trong đó 8 hộ sản xuất trứng giống. Đây là vật nuôi phù hợp nhất với điều kiện địa phương bởi tận dụng được nguồn lá sắn dồi dào, vốn đầu tư thấp, thời gian quay vòng ngắn nhưng hiệu quả kinh tế rất cao. Chỉ với 10g trứng giống, sau khoảng 17 đến 20 ngày có thể thu được khoảng 20kg tằm thương phẩm. Với giá thu mua khoảng 70.000 đồng/kg như hiện nay, người nuôi có thể thu lợi nhuận gấp nhiều lần vốn đầu tư. Từ một nghề phụ, nuôi tằm lá sắn đã trở thành sinh kế chính của nhiều gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định và đa dạng hóa cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở Đồng Lương.

Khơi dậy tiềm năng, tạo động lực phát triển

Bước vào giai đoạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Lương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành. Trên nền tảng đó, các nguồn lực được tập trung cho phát triển sản xuất, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Địa phương đã chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, chú trọng mở rộng quy mô sản xuất, tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 26,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 125 tỷ đồng; 41 doanh nghiệp cùng hàng trăm hộ kinh doanh đang góp phần tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở rộng các hoạt động dịch vụ trên địa bàn. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô tăng trưởng mà còn cho thấy sức sống mới của một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của ông Trương Văn Chí ở khu Dộc Ngõa cho ra lò 3 - 5 kg trứng tằm lá sắn với giá bán 7 - 10 triệu đồng/kg.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Lương duy trì gần 900ha cây trồng vụ Xuân, trong đó diện tích lúa đạt 620ha, rau màu gần 200ha; chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với trên 1.900 con trâu, bò, hơn 5.000 con lợn và khoảng 48.000 con gia cầm. Thủy sản được duy trì trên diện tích hơn 169ha, nhiều mô hình nuôi giống mới cho hiệu quả kinh tế cao. Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm với tổng diện tích đất lâm nghiệp gần 1.300ha, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Không chỉ quan tâm phát triển sản xuất, Đồng Lương còn chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài như lập Quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, phòng chống sạt lở... nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực thu hút đầu tư trong những năm tới. Song hành với phát triển kinh tế là những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến. Địa phương đã thành lập 33 tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm còn 2,13%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%; các trường học duy trì chuẩn quốc gia; đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng được nâng cao... Ông Trương Hữu Chất - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Lương khẳng định: “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương là mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Do đó, xã sẽ tập trung nguồn lực phát triển các ngành nghề có lợi thế, nâng cao giá trị nông sản; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn; phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; thu hút các dự án đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp... phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng danh đất chiến khu Cách mạng”.

Đồng Lương đang vươn mình. Xã không lựa chọn con đường phát triển bằng mọi giá mà kiên định mục tiêu khai thác hợp lý các lợi thế tự nhiên, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Những vùng chè xanh, những làng nghề truyền thống, những mô hình chăn nuôi đặc sản hay các sản phẩm OCOP đang trở thành những “hạt nhân” của nền kinh tế xanh trên vùng đất chiến khu xưa để từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững, biến những tiềm năng vốn có thành động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Cẩm Ninh