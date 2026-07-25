Không để dòng vốn “chờ” công trình

Đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2026, xã Tân Sơn đã coi việc đẩy nhanh giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành. Không chỉ giao kế hoạch vốn sớm, địa phương còn thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Tân Sơn kiểm tra thực địa dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Phú.

Theo báo cáo của UBND xã, hết tháng 6/2026, tổng kế hoạch vốn được giao trên địa bàn đạt hơn 105,4 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công hơn 92,7 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện các công trình, dự án chuyển tiếp, khởi công mới đạt trên 194,2 tỷ đồng, trong đó, giá trị giải ngân đạt 35% kế hoạch vốn giao. Đáng chú ý, toàn bộ 5,92 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đã được giải ngân cho thấy quyết tâm không để vốn tồn đọng, không để các dự án chuyển tiếp kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Song song với công tác giải ngân, xã đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho 15 dự án; bố trí vốn thực hiện 18 dự án, gồm 5 dự án chuyển tiếp và 13 dự án khởi công mới. Công tác đấu thầu được triển khai theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2023; việc giám sát, đánh giá đầu tư, cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin của Bộ Tài chính được thực hiện thường xuyên.

Không chỉ chú trọng tiến độ, địa phương cũng siết chặt quản lý chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Trong 6 tháng đầu năm, xã đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 18 công trình, qua đó cắt giảm trên 30 triệu đồng so với giá trị đề nghị quyết toán; đồng thời nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 5 công trình, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Những con số trên phản ánh một cách làm khá rõ nét của xã Tân Sơn trong việc giải ngân vốn đầu tư công không chỉ nhanh mà phải đúng quy định, đúng mục đích và gắn với chất lượng công trình.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, hành trình đưa dòng vốn đầu tư công vào cuộc sống ở Tân Sơn vẫn đối diện không ít khó khăn. Có dự án vướng giải phóng mặt bằng, có dự án chậm hoàn thiện hồ sơ, có công trình chịu tác động bởi giá vật liệu xây dựng liên tục biến động.

Đơn cử như dự án Trường THPT Tân Sơn giai đoạn II có tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng. Đây là công trình được người dân địa phương đặc biệt kỳ vọng bởi sẽ bổ sung phòng học, sân thể thao và hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh. Để triển khai dự án, địa phương phải thực hiện khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng. Thay vì chỉ trông chờ vào các thủ tục hành chính, chính quyền xã đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp nhiều vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, dự án xây dựng nhà lớp học, nhà đa năng Trường Tiểu học Tân Phú đã hoàn tất thủ tục đầu tư và chuẩn bị khởi công; dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Tân Phú đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế; dự án hoàn thiện hạ tầng khu trung tâm xã tiếp tục được đẩy nhanh công tác quy hoạch để sớm triển khai.

Để không xảy ra tình trạng “vốn chờ công trình”, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn Nguyễn Văn Hải cho biết, UBND xã duy trì chế độ kiểm tra tiến độ thường xuyên, tổ chức các cuộc họp chuyên đề để rà soát từng dự án, từng khâu, từng phần việc. Những khó khăn phát sinh được phân loại, xác định rõ trách nhiệm xử lý, không để tồn tại kéo dài.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cũng được tập trung thực hiện. Hiện xã đang kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 5 dự án. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt quyết định tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Dự án Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã Tân Sơn được triển khai góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân.

Thực tế cho thấy, mỗi công trình đầu tư công không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành một hạng mục xây dựng. Đó còn là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thiện hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và từng bước thay đổi diện mạo địa phương. Điều người dân mong đợi không đơn thuần là tỷ lệ giải ngân đạt bao nhiêu phần trăm, mà là những ngôi trường mới sớm sáng đèn, những tuyến đường sớm hoàn thành, những khu tái định cư được xây dựng đồng bộ để phục vụ các dự án phát triển công nghiệp.

Những tháng cuối năm 2026 sẽ là giai đoạn tăng tốc của xã Tân Sơn. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hải thì khối lượng công việc còn rất lớn, từ giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công đến nghiệm thu, quyết toán. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự chủ động của các chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng sự đồng thuận của Nhân dân, mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu tiến độ mà còn là cam kết đưa từng đồng vốn ngân sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình thiết thực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Tuấn