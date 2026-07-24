Đô thị trẻ Kỳ Sơn chuyển mình

Thời gian qua, phường Kỳ Sơn đã bứt phá mạnh mẽ, ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, từng bước khẳng định vị thế một đô thị trẻ năng động.

Hạ tầng Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn được đầu tư đồng bộ nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nằm ở vị trí cửa ngõ với diện tích tự nhiên hơn 115 km2, phường Kỳ Sơn có hơn 19.000 nhân khẩu với hơn 4.340 hộ dân thuộc 30 xóm, tổ dân phố. Từ đầu năm đến nay, phường đã có chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 2.585 tỷ đồng, đạt hơn 54% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò bệ đỡ với giá trị hơn 1.726 tỷ đồng, đạt gần 55% chỉ tiêu. Hoạt động thương mại - dịch vụ mang về doanh thu hơn 670 tỷ đồng... Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 30/6, phường thực hiện được 23,987 tỷ đồng, đạt khoảng 58% tổng vốn giao, tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vào cuối năm.

Trên địa bàn phường có Khu công nghiệp Bình Phú rộng hơn 214 ha và quy hoạch 2 cụm công nghiệp Mông Hóa, Kỳ Sơn. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt. Tại Khu công nghiệp Bình Phú đã có 25 nhà đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư, trong đó 10 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thống kê trong 6 tháng đầu năm, Kỳ Sơn đã phê duyệt giá đất và phương án bồi thường với tổng diện tích khoảng 167ha cho các dự án trên địa bàn. Một số dự án đang triển khai như: Đường quy hoạch Hòa Lạc - Quốc lộ 6 đã GPMB 1,4/1,7 ha; Dự án đê ngăn lũ Pheo Chẹ đã chi trả 12,2 tỷ đồng; các dự án khu dân cư xóm Đễnh, khu đấu giá đất xóm Dụ Phượng... tiến độ cơ bản đảm bảo. Chính quyền đã phê duyệt phương án bồi thường cho 231 hộ dân với số tiền hơn 211,7 tỷ đồng, bàn giao 46,55 ha mặt bằng cho chủ đầu tư. Riêng dự án hạ tầng Khu công nghiệp Bình Phú, GPMB đạt 183,23 ha.

Để có được sự đồng thuận này là cả một hành trình “gõ cửa từng nhà, rà từng mảnh đất”. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thanh Bình, Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường Kỳ Sơn chia sẻ: Cái khó nhất trong công tác GPMB tại địa phương là hệ thống hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ, dẫn đến việc xác minh nguồn gốc gặp phức tạp. Thêm vào đó, ban đầu một số hộ dân chưa đồng ý với đơn giá đền bù. UBND phường đã chỉ đạo các tổ công tác về tận cơ sở, tổ chức đối thoại trực tiếp, công khai, minh bạch mọi chính sách. Nhờ vận hành hiệu quả của chính quyền và tinh thần lắng nghe, phường đã tháo gỡ được nhiều nút thắt bồi thường, giúp giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả.

Sự chuyển mình của quê hương là điều người dân cảm nhận rõ nhất. Đặc biệt trong công tác GPMB, ban đầu khi nghe tin thu hồi đất, nhiều gia đình lo lắng vì sợ đơn giá không sát thực tế. Nhưng khi được cán bộ phường đến tận nhà giải thích, niêm yết phương án bồi thường rõ ràng và thấy đường xá được mở rộng nên nhiều hộ dân đã sớm ký nhận tiền đền bù.

Trong ngôi nhà khang trang, bà Bùi Thị Mai - người dân xóm Nội phấn khởi bộc bạch: Không chỉ phát triển hạ tầng giao thông giúp bà con đi lại thuận tiện, thời gian qua, ngành công nghiệp phát triển đã tạo cơ hội giúp người dân có việc làm ổn định. Vừa rồi, xóm Nội còn được tham gia Mô hình trình diễn giống lúa chất lượng TBR16, năng suất vụ Xuân đạt khá lắm, gạo ngon, ai nấy đều phấn khởi.

Kinh tế tăng trưởng tạo đòn bẩy vững chắc để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từ đầu năm đến nay, Kỳ Sơn đã giải quyết việc làm mới cho 495 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,4%. Sàn giao dịch việc làm thu hút 17 doanh nghiệp và hơn 400 lượt người tham gia tư vấn. Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả khi toàn phường giảm còn 68 hộ nghèo, tỷ lệ 1,57%.

Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng trong Nhân dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hoạt động hiệu quả, tiếp nhận gần 1.850 hồ sơ trực tiếp và trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,17%. Nhờ sự quyết liệt trong công tác giám sát, đến nay, địa phương đã xử lý dứt điểm, không còn hồ sơ tồn đọng quá hạn.

Cũng theo đồng chí Lê Thanh Bình, Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường, để giữ vững đà phát triển, trong thời gian tới, Kỳ Sơn sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc trong bồi thường GPMB các dự án; nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ gắn với đánh giá KPI trong đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Hồng Trung