Nâng cao giá trị sản phẩm chè Tây Cốc

Sau sáp nhập, Tây Cốc trở thành một trong bốn xã có diện tích chè lớn nhất tỉnh Phú Thọ. Chè là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương nhưng giá trị kinh tế lại chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị cho sản phẩm chè Tây Cốc.

Mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Tây Cốc đang từng bước được nhân rộng, hướng tới việc xây dựng sản phẩm OCOP.

Hiện nay, xã Tây Cốc có khoảng 1.146ha chè, toàn bộ đều đang cho thu hoạch, trong đó, diện tích trồng tập trung (với quy mô từ 10ha trở lên) đạt khoảng 783ha. Năng suất trung bình của cây chè đạt gần 186 tạ/ha/năm, sản lượng bình quân đạt trên 213 nghìn tấn/năm.

Những năm qua, Tây Cốc đã hoàn thành việc thay thế giống chè hạt trung du cũ bằng các giống chè mới có năng suất, chất lượng tốt hơn, phù hợp để làm chè đen và chè xanh xuất khẩu như LDP1, LDP2, Kim Tuyên, Bát Vân Tiên, Ô long, VN15, PH11, PH1...

Đồng thời, người trồng chè ở Tây Cốc đã có những chuyển biến tích cực trong tập quán canh tác, từ trồng và chăm sóc theo các biện pháp truyền thống sang canh tác theo hướng thâm canh, áp dụng các giải pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây chè. Đây là những lợi thế lớn để địa phương xây dựng sản phẩm OCOP và xây dựng nhãn hiệu riêng cho sản phẩm chè.

Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chè ở Tây Cốc như: Công ty chè Phú Bền, Công ty TNHH chè Đức Tỵ, Công ty TNHH chế biến chè xuất khẩu Đức Lâm, Công ty TNHH chè Đức Tuân... Ngoài chè xanh, các doanh nghiệp tập trung chế biến sản phẩm chè đen phục vụ mục tiêu xuất khẩu. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã cũng có gần 20 cơ sở chế biến chè xanh theo hình thức thủ công, góp phần tiêu thụ chè nguyên liệu.

Dù có nhiều tiềm năng và lợi thế nhưng việc nâng cao giá trị cho sản phẩm chè ở Tây Cốc còn gặp khó khăn. Trước đây, trên địa bàn xã có sản phẩm chè của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vân Hùng được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, giấy chứng nhận của sản phẩm đã hết thời hạn, hợp tác xã đã giải thể nên xã không còn sản phẩm chè OCOP.

Đồng chí Trần Đức Biên - Phó Chủ tịch UBND xã trao đổi: Tây Cốc đang khuyến khích các chủ thể có điều kiện và tâm huyết với ngành chè đứng ra xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè, tăng thu nhập cho người trồng chè, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Sản xuất chè đen phục vụ xuất khẩu tại Công ty TNHH chế biến chè xuất khẩu Đức Lâm.

Vài năm trước, xã Tây Cốc (cũ) đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan để mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến chè theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng IPM, ICM vào sản xuất và chăm sóc chè. Nhờ đó, diện tích ứng dụng các tiêu chuẩn trên ngày càng được mở rộng. Xã còn khuyến khích các chủ thể có điều kiện liên kết xây dựng mô hình trải nghiệm vùng chè kết hợp với vùng bưởi theo hình thức du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái...

Ông Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành Nông nghiệp mở các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, chế biến chè theo hướng an toàn, nhằm nâng cao giá trị kinh tế của cây chè và xây dựng sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Từ đó, tiến tới mục tiêu xây dựng thương hiệu riêng cho chè Tây Cốc, góp phần xây dựng xã nông thôn mới thành công.

Quân Lâm