Xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Chính quyền và các lực lượng chức năng xã Đà Bắc đang tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ công trình thủy lợi và môi trường. Qua đó, góp phần siết chặt quản lý tài nguyên, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm phát sinh từ cơ sở.

Thực tiễn tại xã Đà Bắc thời gian qua cho thấy, việc buông lỏng quản lý, dù chỉ ở một vài khu vực, cũng có thể dẫn đến những hệ lụy phức tạp.

Trước yêu cầu thực tiễn, các cơ quan chức năng và địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, tập trung rà soát các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về đất đai, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và tập kết chất thải trái phép.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ về công tác tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn, ông Quản Hoàng Nam - Trưởng phòng Nông nghiệp - Môi trường xã Đà Bắc cho biết: “Công tác kiểm tra thực địa và xử lý vi phạm hành chính được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật”.

Liên quan đến hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Duy Quang, sinh năm 1983, nghề nghiệp kiến trúc sư, nơi ở hiện tại Chung cư số 6 Nam Cao, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Những vi phạm của ông Phan Duy Quang và ông Lưu Anh Tú tại xóm Mơ khi bị phát hiện.

Theo hồ sơ vụ việc, từ ngày 25/6/2025, ông Quang tự ý xây dựng bờ kè bằng đá hộc, cao khoảng 1,5 - 1,7m, dài khoảng 147,07m trong phạm vi hành lang bảo vệ hồ Hòa Bình, thuộc khu đất tại xóm Mơ, xã Đà Bắc. Khu đất này do ông Quang và ông Lưu Anh Tú nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Theo ông Quản Hoàng Nam, công trình được xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu xâm phạm phạm vi bảo vệ công trình hồ Hòa Bình.

Qua kiểm tra thực địa ngày 6/3/2026 do Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND xã và Trưởng xóm Mơ thực hiện, ghi nhận một phần bờ kè đá do ông Quang tự ý xây dựng đã được phá bỏ. Tổ công tác yêu cầu tiếp tục khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu và không tiếp tục xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ hồ Hòa Bình.

Với hành vi trên, ông Quang bị phạt 35 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trong thời hạn 10 ngày.

Ngoài việc chấp hành xử phạt hành chính, ông Quang và ông Tú bị buộc khôi phục hiện trạng, tháo dỡ các hạng mục vi phạm trên đất. Đến nay, việc khắc phục đã hoàn thành; UBND xã Đà Bắc tiếp tục theo dõi, giám sát, xử lý nếu tái phạm.

Cũng tại khu đất thuộc thửa số 1304, tờ bản đồ số 36, xóm Mơ, ông Lưu Anh Tú, sinh năm 1982, nghề nghiệp kiến trúc sư, nơi ở hiện tại Chung cư Rừng Cọ Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, từ ngày 1/12/2025, ông Tú tự ý chuyển 997,5m2 đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Diện tích vi phạm được xác định theo Bản trích đo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Bắc ngày 20/1/2026, gồm 633,2m2 làm đường bê tông và 364,3m2 làm sàn bê tông. Hành vi này được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ.

Xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt ông Tú 5 triệu đồng; buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ông Quản Hoàng Nam - Trưởng phòng Nông nghiệp - Môi trường xã Đà Bắc cho biết: "Địa phương xác định sẽ tiếp tục kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến đất đai, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật trong quản lý địa bàn, không có vùng cấm đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm".

Quốc Hội