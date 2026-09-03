Kính báo về việc kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2026)

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2026), Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT tỉnh Phú Thọ gắn liền với những chiến công vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống “Trung thành, Anh dũng, Chiến thắng”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hôm nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân đối với LLVT tỉnh trong suốt 81 năm qua.

Do điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nhân dịp này Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ không tổ chức gặp mặt truyền thống tại trụ sở cơ quan. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh kính mong các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị cảm thông, chia sẻ.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kính chúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ