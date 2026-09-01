Chính thức triển khai Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Thực hiện Nghị định số 279/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, từ ngày 1/9/2026, Thông tư số 126/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ chính thức có hiệu lực thi hành.

Việc chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về kinh tế đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT, mà còn tạo cơ chế động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực cứu giúp người bị nạn và tham gia các hoạt động vì an toàn giao thông.

Chính sách này nhằm kịp thời hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời động viên các tổ chức, cá nhân tham gia cứu giúp người bị nạn và các hoạt động góp phần giảm thiểu thiệt hại do TNGT đường bộ.

Cảnh sát giao thông đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được sử dụng để hỗ trợ các đối tượng theo quy định, trong đó có nạn nhân bị thương, gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế.

Theo Điều 12 Nghị định số 279/2025/NĐ-CP, đối với nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% đang gặp khó khăn về kinh tế, mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/người/vụ việc; đối với gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình. Trường hợp nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, Quỹ hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển với mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT đều thuộc diện được hỗ trợ từ Quỹ.

Theo Thông tư số 126/2026/TT-BCA, không chi hỗ trợ từ Quỹ đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc các trường hợp như: Nạn nhân trong vụ TNGT đường bộ không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật; nạn nhân là người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ TNGT đường bộ; nạn nhân là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật; gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ TNGT đường bộ không thuộc diện gia đình đang có khó khăn về kinh tế.

Một nội dung đáng chú ý của chính sách là hỗ trợ, động viên các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa và đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu với mức hỗ trợ tối đa đối với tổ chức là 10 triệu đồng/vụ việc và đối với cá nhân là 5 triệu đồng/vụ việc. Cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa và đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/vụ việc.

Theo quy định của Thông tư số 126/2026/TT-BCA, không chi hỗ trợ từ Quỹ đối với tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu mà có thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển; cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông đường bộ trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ, có nguyện vọng được Quỹ chi hỗ trợ thì gửi đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu hành kèm theo Thông tư số 126/2026/TT-BCA) đến cơ quan đầu mối bằng một trong các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cơ quan đầu mối thuộc Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận, lập hồ sơ đối với những vụ TNGT, vụ việc xảy ra trên các tuyến đường bộ cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận, lập hồ sơ đối với những vụ TNGT đường bộ, vụ việc xảy ra trên địa bàn cấp tỉnh theo địa giới hành chính.

Quỹ cũng thực hiện hỗ trợ đối với hoạt động tuyên truyền góp phần giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ trong trường hợp hoạt động đó không được Nhà nước bảo đảm kinh phí. Mức hỗ trợ tối đa đối với tổ chức là 10 triệu đồng/vụ việc và đối với cá nhân là 5 triệu đồng/vụ việc.

Các mức chi hỗ trợ nêu trên là mức chi tối đa; mức hỗ trợ cụ thể đối với từng trường hợp được xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ, điều kiện thực tế, khả năng cân đối của Quỹ và các quy định của pháp luật.

Như vậy, việc chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về kinh tế đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT mà còn tạo cơ chế động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực cứu giúp người bị nạn và tham gia các hoạt động vì an toàn giao thông.

Thông qua việc huy động thêm nguồn lực xã hội, chính sách góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái trong cộng đồng; khuyến khích những hành động nhân văn, kịp thời hỗ trợ người bị nạn, qua đó chung tay giảm thiểu hậu quả TNGT và xây dựng môi trường giao thông ngày càng an toàn, văn minh.

Theo cand.vn