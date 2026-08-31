Giá vàng hôm nay 31-8: Vàng chịu áp lực khi chờ dữ liệu việc làm Mỹ

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi nhà đầu tư thận trọng chờ loạt dữ liệu việc làm Mỹ, trong đó báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 được công bố vào cuối tuần này.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,7 – 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,3 – 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục giảm

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.443,6 USD/ounce, giảm 11 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.260 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu việc làm của Mỹ, trong đó đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 công bố ngày 4/9. Trước đó, giới đầu tư sẽ theo dõi PMI sản xuất, JOLTS, báo cáo việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và PMI dịch vụ, cùng các quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand và Ngân hàng Trung ương Canada.

Theo ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại Forex.com, vàng đã giảm dưới vùng kháng cự 4.655 USD/ounce. Các vùng hỗ trợ tiếp theo là 4.436 USD và 4.400 USD/ounce. Nếu lực mua không xuất hiện tại đây, xu hướng kỹ thuật của vàng có thể chuyển tiêu cực.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, đồng giám đốc Walsh Trading, cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đang được thị trường tính đến. Dù vậy, ông vẫn kỳ vọng vàng duy trì xu hướng tăng trong những tháng tới nhờ yếu tố mùa vụ, nhưng cảnh báo biến động chính trị quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ có thể làm gián đoạn xu hướng này.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-31-8-vang-chiu-ap-luc-khi-cho-du-lieu-viec-lam-my-1705398.html

Theo hanoimoi.vn