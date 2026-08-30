Sẵn sàng bàn giao mặt bằng để thi công đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn 2)

Ngày 30/8, xã Tam Dương Bắc huy động các lực lượng để phối hợp, hỗ trợ một hộ dân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn 2), đoạn từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến Hoa Sơn.

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương Bắc vẫn tập trung lực lượng để triển khai công việc, quyết tâm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo xã Tam Dương Bắc và đại diện các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc tháo dỡ công trình.

Trước đó, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hộ dân được hỗ trợ tháo dỡ công trình trong ngày 30/8 là trường hợp chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng và kéo dài nhiều năm. Sau khi được cán bộ kiên trì tuyên truyền, vận động, giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật, gia đình đã đồng thuận việc tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Xã Tam Dương Bắc đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình tháo dỡ công trình, đồng thời bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình triển khai. Qua đó, phần việc tồn tại được xử lý dứt điểm, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án.

Xã Tam Dương Bắc huy động phương tiện, nhân lực để hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình kiên cố.

Dự án có tổng diện tích phải bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã là 10,2ha, liên quan đến 486 hộ dân. Trong đó, diện tích thuộc các trường hợp tồn tại kéo dài là 1,09ha, liên quan 41 hộ với 60 thửa đất. Đến nay, Tam Dương Bắc đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn xã.

Việc tập trung giải quyết công việc ngay trong những ngày nghỉ lễ cùng sự đồng thuận của người dân đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Đây cũng là kết quả thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương Bắc trong xử lý những tồn tại kéo dài. Qua đó, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kim Liên