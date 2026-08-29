Tăng tốc trên các công trường trọng điểm

Năm 2026, Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ giao gần 19,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công. Nguồn lực này đang được tập trung giải ngân, chuyển thành những tuyến đường, cây cầu và công trình thiết yếu phục vụ phát triển. Trên các công trường, những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu đang được tập trung tháo gỡ. Nhân lực, thiết bị được bổ sung nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, mở rộng kết nối, hỗ trợ sản xuất và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Đẩy nhanh tiến độ dự án

Tuyến đường mới qua 2 xã Vạn Xuân và Tam Nông đã hiện rõ dáng vóc trục giao thông hiện đại. Mặt đường được thảm nhựa, vạch sơn, hộ lan và biển báo được lắp đặt đồng bộ; cầu vượt đường Hồ Chí Minh, hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu đã hoàn thành. Phương tiện đã có thể lưu thông.

Đây là đoạn tuyến kéo dài thuộc Gói thầu số 60 của Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai). Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 2.120 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối các địa bàn phía Tây của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia và mở thêm hướng giao thương với khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Tuyến đường liên vùng kéo dài đã hoàn thành sau hơn 1 năm thi công.

Gói thầu số 60 có giá trúng thầu gần 97,6 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 5/2025. Đoạn tuyến dài 3,726km, nối với đường liên vùng, điểm cuối giao Quốc lộ 32, gần Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông và cầu Phong Châu. Sau hơn một năm thi công, toàn bộ hạng mục xây dựng đã hoàn thành.

Đồng chí Đỗ Thế Nam - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra an toàn giao thông để nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác. Đối với toàn dự án, tuyến chính và các tuyến nhánh đã đạt trên 96% khối lượng, nhiều đoạn đã phục vụ lưu thông.

Khả năng kết nối của tuyến tiếp tục được hoàn thiện bằng Dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu với đường liên vùng. Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương đã giao cho Bộ Xây dựng, Phú Thọ được bố trí bổ sung gần 196,6 tỷ đồng để thực hiện dự án. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo tuyến giao thông liền mạch, đồng bộ, hiện đại giữa cầu Phong Châu, Quốc lộ 32 và đường liên vùng.

Là người dân địa phương, anh Nguyễn Văn Nhất ở xã Tam Nông vui mừng khi quê hương có thêm một tuyến đường khang trang, hiện đại. Theo anh, đường mới giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, việc vận chuyển nông sản, nguyên liệu và hàng hóa cũng bớt khó khăn.

Tại khu vực Hoà Bình, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19 - Km53, cũng đang được tập trung thi công. Tuyến dài khoảng 34km, đi qua các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Mai và kết nối với xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là mắt xích quan trọng trên trục Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, mở hướng giao thông nhanh từ Phú Thọ đến vùng Tây Bắc.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành, với khoảng 350ha đã được bàn giao cho các nhà thầu. 4 gói thầu xây lắp đang được triển khai đồng loạt, giá trị thực hiện đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tương đương 24% giá trị hợp đồng. Dự án đã được bố trí hơn 7.300 tỷ đồng; riêng kế hoạch vốn năm nay đã giải ngân trên 75%.

Dự án có nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp, gồm cầu Hòa Sơn với nhịp dây văng chính dài 550m; 3 hầm xuyên núi cùng hệ thống cầu cao, cầu cạn. Địa hình đồi núi, địa chất phức tạp, nguy cơ sạt lở và giá vật liệu tăng cao đang ảnh hưởng đến tiến độ.

Trên những đoạn đã có mặt bằng, các nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công. Chủ đầu tư phối hợp với địa phương xử lý những vướng mắc còn lại, đồng thời nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng để nhà thầu duy trì tiến độ thi công và đẩy nhanh giải ngân.

Gỡ vướng tiến độ và giải ngân

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh dự kiến gần 22 nghìn tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao gần 19,9 nghìn tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, tỷ lệ giải ngân đạt trên 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân cả nước. Khối lượng vốn còn lại lớn, đòi hỏi tỉnh đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án và giải ngân trong những tháng cuối năm.

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị đẩy nhanh thi công Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Tỉnh tập trung rà soát tiến độ từng dự án, gói thầu, xác định rõ phần việc, thời hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu.

Với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị đẩy nhanh xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, bố trí tái định cư và bàn giao trước những đoạn đủ điều kiện. Nguồn đất đắp, vật liệu, bãi đổ thải cùng năng lực thi công của nhà thầu được kiểm tra để xử lý kịp thời những khâu có nguy cơ làm chậm tiến độ.

Các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công; nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Cơ chế “luồng xanh” được áp dụng với hồ sơ đủ điều kiện nhằm rút ngắn thời gian xử lý.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đầu tư công là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ dự án và kết quả giải ngân. Dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch phải kịp thời báo cáo để xem xét điều chỉnh, điều chuyển vốn. Tiến độ giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng, chống thất thoát, lãng phí.

Khối lượng trên công trường cần theo kịp tiến độ giải ngân. Mỗi vướng mắc được xử lý sớm sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành, để các tuyến đường, cây cầu nhanh chóng phục vụ đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa, tạo thành động lực phát triển mới.

Nguyễn Yến