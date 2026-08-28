Đầu tư công tạo “đòn bẩy” cho tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các cấp, ngành trong tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Mở đường cho những dòng vốn ngàn tỷ

Từ đầu năm đến nay, không khí khẩn trương trên các dự án giao thông kết nối liên vùng cùng sự sôi động tại các khu, cụm công nghiệp cho thấy quyết tâm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,18%, dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Để duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt, kích thích các nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển.

Việc đầu tư hạ tầng góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại xã Thanh Thủy.

Theo số liệu thống kê, trong 7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách cấp tỉnh đóng góp gần 8,2 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp xã đạt gần 3,9 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư công được tập trung cho các công trình giao thông có tính chất mở đường, kết nối các không gian phát triển. Chỉ tính riêng trong tháng 7, nhiều dự án trọng điểm ghi nhận khối lượng giải ngân đáng kể. Cụ thể, dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đạt khoảng 270 tỷ đồng; tuyến đường kết nối Lương Sơn - Xuân Mai đạt khoảng 90 tỷ đồng; dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đạt 75 tỷ đồng; dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô, vành đai 5 và đoạn tuyến ven chân núi Tam Đảo đạt 48,1 tỷ đồng; dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đạt 47,5 tỷ đồng...

Tại các cuộc họp với các sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhiều lần yêu cầu các đơn vị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng được kỳ vọng tiếp thêm động lực, góp phần giúp Phú Thọ giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, các thủ tục phải được thực hiện chặt chẽ; đồng thời lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư làm những tiêu chí trọng tâm trong quá trình triển khai. Các đơn vị cần chủ động phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, từng gói thầu; phân định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân gắn với kết quả giải ngân.

Tạo đà cho cộng đồng doanh nghiệp

Phương châm “hạ tầng giao thông phải đi trước một bước” từ lâu được xác định là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương. Nhấn mạnh vai trò của hạ tầng, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, với vị trí địa lý của tỉnh, việc chủ động đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại sẽ tạo sức hấp dẫn lớn đối với môi trường đầu tư, kinh doanh. “Chính sự sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng của tỉnh thời gian qua và những năm tới đây đã gửi đi một tín hiệu tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về một môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả và giàu tiềm năng”, đồng chí Nguyễn Xuân Quang cho hay.

Thực tế cho thấy, các tập đoàn quốc tế và nhà đầu tư chiến lược thường ưu tiên những địa bàn có hạ tầng kết nối thuận lợi để đặt nhà máy, mở rộng sản xuất. Vì vậy, hạ tầng giao thông không chỉ là những công trình phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn là nguồn lực chiến lược, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh thu hút 67 dự án FDI, gồm 21 dự án cấp mới và 46 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 1,352 tỷ USD, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước. Các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục tin tưởng mở rộng quy mô đầu tư. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 20 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 690 triệu USD. Đáng chú ý, 64/67 dự án FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn đăng ký 1,351 tỷ USD.

Những kết quả này cho thấy, định hướng chủ động thu hút các ngành sản xuất công nghệ cao của tỉnh đang phát huy hiệu quả. Cùng với dòng vốn FDI, đầu tư trong nước cũng ghi nhận 95 dự án, gồm 47 dự án cấp mới và 48 dự án điều chỉnh, với tổng vốn đăng ký hơn 33 nghìn tỷ đồng, góp thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Chiến lược đường dài

Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng trước mắt, kết quả đầu tư công và thu hút đầu tư thời gian qua đang đặt nền móng cho một chu kỳ phát triển dài hạn. Theo Quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, tỉnh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 - 12%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 có tổng nguồn vốn dự kiến hơn 137 nghìn tỷ đồng, tương đương 127% so với giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với việc gia tăng nguồn lực, quan điểm của tỉnh trong giai đoạn tới là kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ưu tiên nguồn lực cho các dự án quy mô lớn, có tính chất dẫn dắt, tạo sức lan tỏa. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm hài hòa giữa tạo động lực cho các vùng trọng điểm và đầu tư hạ tầng thiết yếu tại những khu vực còn khó khăn.

Giao thông khu vực xã Tam Dương Bắc từng bước được đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đặc biệt, trong tháng 5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1396/QĐ-UBND phê duyệt Đề án định hướng thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2026 - 2030. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tỉnh trở thành trung tâm tiếp nhận FDI công nghệ cao, công nghiệp xanh và dịch vụ công nghệ của vùng Tây Bắc và vành đai phía Tây Thủ đô; đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo sức lan tỏa về công nghệ, quản trị và nhân lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước.

Đầu tư công hiệu quả không chỉ được đo bằng số vốn đã giải ngân, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn lực thành những công trình, dự án tạo giá trị và sức lan tỏa. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện và các dòng vốn được định hướng vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đầu tư công sẽ thực sự phát huy vai trò “đòn bẩy”, kích hoạt các nguồn lực xã hội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tới.

Hồng Trung