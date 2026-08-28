Tập huấn nâng cao năng lực thu hút FDI thế hệ mới

Ngày 28/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất, kinh doanh, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và cán bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chuyên gia Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) truyền đạt chuyên đề về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư.

Tại chương trình, đại biểu được chuyên gia Học viện Chính sách và Phát triển, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) truyền đạt các chuyên đề: Bối cảnh địa chính trị, kinh tế quốc tế tác động đến dòng vốn đầu tư FDI và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu; cơ hội và thách thức trong thu hút đầu tư FDI đối với tỉnh; những vấn đề mới đặt ra về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư.

Chương trình tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng về thu hút đầu tư FDI thế hệ mới cho đội ngũ cán bộ xúc tiến đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Từ đó, góp phần thực hiện định hướng của tỉnh về việc chủ động đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút hiệu quả dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử và công nghiệp xanh.

Ngọc Anh