Hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước, những năm qua, tỉnh Phú Thọ tăng cường hợp tác, vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), nhằm tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với phương thức tiếp cận linh hoạt, lấy cộng đồng làm trung tâm và chuyển giao tri thức bền vững, nguồn viện trợ PCPNN khẳng định vai trò đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển bao trùm và thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm học 2025 - 2026, Tổ chức LDSC (Hoa Kỳ) tài trợ thiết bị giảng dạy cho Trường THCS Gia Thanh và Trường THCS Tiên Du.

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 30 tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động hoặc có quan hệ hợp tác; trong đó, 16 tổ chức và 2 cơ quan hợp tác phát triển đang triển khai 31 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị cam kết trên 2,6 triệu USD; giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 850.000 USD. Tính đến ngày 15/7/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt 16 chương trình/dự án/phi dự án với tổng ngân sách cam kết hơn 770 nghìn USD. Các chương trình viện trợ tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em và các nhóm yếu thế, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững, nâng cao năng lực cán bộ địa phương và mở rộng quan hệ đối ngoại Nhân dân.

Xã Dân Chủ là một trong những địa phương được nhận hỗ trợ từ nguồn vốn viện trợ PCPNN trong năm 2025 với 3 dự án, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục, vệ sinh học đường và an sinh xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn viện trợ, xã đã triển khai các dự án như: Xây dựng nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Bảo Thanh do Tổ chức LDSC (Hoa Kỳ) viện trợ, với số tiền hơn 700 triệu đồng đầu tư xây dựng mới khu nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn vệ sinh trường học, công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2025. Dự án hỗ trợ trang thiết bị phòng tin học Trường THCS Gia Thanh với 25 bộ máy tính học sinh, 1 laptop, bàn ghế chuyên dùng cho phòng tin học, 1 tivi thông minh... do Tổ chức LDSC (Hoa Kỳ) viện trợ với số tiền hơn 500 triệu đồng. Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo do Tổ chức KCCC (Hàn Quốc) viện trợ với tổng trị giá 160 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Quang Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Các dự án viện trợ PCPNN triển khai trên địa bàn xã đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả thiết thực. Các công trình và trang thiết bị sau đầu tư được các đơn vị thụ hưởng quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện vệ sinh trường học, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Để nâng cao hiệu quả công tác viện trợ PCPNN, Sở Ngoại vụ đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý công tác PCPNN, Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác PCPNN, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch hợp tác, vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2026-2030. Phát huy vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu quản lý nhà nước về công tác PCPNN, Sở Ngoại vụ đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các sở, ngành trong việc thẩm định, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN, tiếp nhận và giám sát các khoản viện trợ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định về quản lý và sử dụng viện trợ.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác PCPNN, tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức PCPNN, góp phần bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động PCPNN; đẩy mạnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh của Phú Thọ; bám sát nhu cầu thực tiễn và các mục tiêu, chiến lược phát triển để tổ chức vận động viện trợ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thu Hà