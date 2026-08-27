Vì sao dự án cấp bách khắc phục sạt lở tại tổ 15 phường Hòa Bình chậm tiến độ?

Dù nhiều lần được lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhưng Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình vẫn chậm so với kế hoạch. Đáng chú ý, khoảng 350m đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng nhà thầu vẫn chưa tổ chức thi công. Đâu là nguyên nhân khiến một dự án mang tính cấp bách kéo dài?

Dự án nhiều lần được lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư đôn đốc nhưng nhà thầu vẫn chưa đẩy nhanh tiến độ thi công.

Có mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công

Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình có tổng mức đầu tư hơn 499,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến hết năm 2026, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo báo cáo ngày 17/8 của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình - đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, lũy kế đến hết năm 2025, dự án đã giải ngân hơn 277,4 tỷ đồng. Năm 2026, dự án được bố trí hơn 102,4 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 65,7 tỷ đồng, đạt 64%.

Về thi công, nhà thầu đang triển khai các hạng mục cọc khoan nhồi, tường kè, thảm đá, rọ đá và lát cấu kiện bê tông mái kè. Đến nay, đã thực hiện 1.030/1.194 cọc khoan nhồi; 492/1.149m tường kè; 1.100/2.013m lát mái kè; 3.443/5.362m thảm đá và 400/942m rọ đá. Giá trị thực hiện ước đạt trên 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đánh giá tiến độ thi công đang chậm so với kế hoạch. Nhà thầu chưa đáp ứng tiến độ chi tiết được chấp thuận, mặc dù đã nhiều lần được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đôn đốc.

Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình bị chậm tiến độ.

Liên quan đến nguyên nhân chậm tiến độ, ông Trần Xuân Định, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng - Năng lượng - Thương mại Hoàng Sơn, đơn vị thi công thừa nhận trách nhiệm đối với phần việc đã có mặt bằng nhưng chưa triển khai.

Theo ông Định, hiện dự án có khoảng 350m đã được GPMB. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, công ty chưa thể tổ chức thi công kịp thời. Đối với đoạn này, nhà thầu phải đóng cừ và triển khai đổ tường kè. Đây là phần việc đã có mặt bằng hoàn toàn nhưng đến nay vẫn chưa được thi công.

Ông Định cho biết đã báo cáo vấn đề với Hội đồng quản trị công ty và cam kết cố gắng giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2026 trước ngày 31/12/2026.

Thực tế này cũng được đồng chí Đặng Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình xác nhận. Theo đồng chí Sơn, khoảng 350m tường kè đã được GPMB nhưng trong thời gian dài chưa được thi công. Việc dự án chậm tiến độ đang ảnh hưởng đến đời sống và gây bức xúc trong Nhân dân.

Không chỉ chậm tổ chức thi công, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cho rằng sự phối hợp của nhà thầu trong công tác GPMB và tổ chức thi công còn hạn chế. Đồng chí Bùi Ngọc Tâm- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Hòa Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhiều lần đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc phối hợp của nhà thầu, nhất là trong tổ chức thi công, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo đồng chí Bùi Ngọc Tâm, nhà thầu không thể tiếp tục lấy lý do vướng mặt bằng để giải thích cho việc chậm tiến độ khi vẫn còn những vị trí đã được bàn giao mặt bằng nhưng chưa tổ chức thi công. Ban Quản lý dự án sẽ xem xét các biện pháp xử lý theo quy định, kể cả phương án thay thế nhà thầu nếu cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ.

Gỡ vướng mặt bằng, siết trách nhiệm nhà thầu

Bên cạnh hạn chế trong tổ chức thi công, dự án vẫn còn những điểm nghẽn về GPMB và tái định cư.

Để triển khai dự án, tổng diện tích dự kiến thu hồi là 18,84ha, ảnh hưởng đến 127 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức. Trong đó, 80 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay, mới bố trí tái định cư cho 32 hộ, còn 48 hộ chưa được bố trí.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, vẫn còn một số trường hợp chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đất, bồi thường; một số hộ chưa đủ cơ sở lập phương án do chưa xác định được loại đất, nghĩa vụ tài chính và thời điểm hình thành tài sản. Việc chưa bố trí tái định cư cho 48 hộ cũng khiến một số trường hợp chưa nhận tiền.

Như vậy, GPMB và tái định cư vẫn là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tuy nhiên, đây không phải lý do để các vị trí đã hoàn thành GPMB tiếp tục chậm thi công.

Một số hạng mục dự án vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ.

Trước thực tế trên, đồng chí Đinh Công Sứ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan phải phân định rõ trách nhiệm. Đối với những vị trí đã có mặt bằng, không còn vướng mắc, nhà thầu phải tổ chức thi công ngay; chủ đầu tư phải nắm chắc hiện trường, phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hòa Bình để đôn đốc, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, dự án cần được triển khai khẩn trương trong bối cảnh mùa mưa, khi khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được UBND phường Hòa Bình khẩn trương thực hiện, đến hết tháng 9/2026 phải hoàn thành.

Đối với nhà thầu, chủ đầu tư phải áp dụng các chế tài theo quy định nếu không bảo đảm tiến độ. Liên quan khu tái định cư, phường Hòa Bình đã hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án. Sở Tài chính cùng các sở, ngành đã rà soát hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo trình tự.

Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép, phường Hòa Bình sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật còn lại, tạo điều kiện giao đất tái định cư cho người dân. “Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình phải hoàn thành trong năm 2026 và không được tiếp tục kéo dài. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là GPMB và đẩy nhanh thi công. Trong đó, đoạn 350m đã có mặt bằng nhưng chưa thi công là điểm nghẽn cần được xử lý ngay” - đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh.

Thời hạn hoàn thành dự án chỉ còn tính bằng tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại không nhỏ. Với một công trình mang tính cấp bách nhằm khắc phục nguy cơ sạt lở, việc tiếp tục chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sự an toàn của người dân trong khu vực.

Những vị trí đã có mặt bằng cần được thi công ngay; những điểm còn vướng phải được rà soát, tháo gỡ dứt điểm. Cùng với đó, trách nhiệm của nhà thầu trong việc tổ chức thi công, huy động nhân lực, thiết bị và bảo đảm nguồn lực tài chính cần được thực hiện rõ ràng, đúng cam kết.

Về phía chủ đầu tư và chính quyền địa phương, việc đôn đốc, giám sát tiến độ cũng cần được thực hiện thường xuyên, thực chất, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để các vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Với một dự án cấp bách như Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình, thước đo cuối cùng không phải là số lần kiểm tra, đôn đốc hay những lời cam kết, mà là công trình được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và người dân được an toàn trước nguy cơ sạt lở.

Những tháng còn lại của năm 2026 là khoảng thời gian quyết định. Để dự án không tiếp tục kéo dài, cần sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và đặc biệt là trách nhiệm của nhà thầu trong tổ chức thi công, bảo đảm nguồn lực và thực hiện đúng các cam kết tiến độ.

Mạnh Hùng