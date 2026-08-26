Sơn Đông chủ động ứng phó thiên tai

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, xã Sơn Đông chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Với kịch bản ứng phó cụ thể cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, vật lực từ sớm, địa phương quyết tâm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng rà soát vật tư phòng, chống thiên tai.

Xã Sơn Đông có địa hình chủ yếu là đồng chiêm trũng, xen kẽ các gò nổi và đồi. Địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sông Lô và sông Phó Đáy với chiều dài 9,5 km, cùng hệ thống ngòi, ao, hồ dày đặc. Vì vậy, vào mùa mưa bão, địa phương thường xuyên chịu tác động của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới, giông lốc và mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Năm 2025, diễn biến bất thường của bão số 5 và số 10 gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Hơn một trăm ngôi nhà bị ngập, hàng trăm ha lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại; các tuyến giao thông huyết mạch như ĐT 305, TL 305C có thời điểm bị ngập sâu, chia cắt.

Từ thực tế đó, bước sang năm 2026, xã Sơn Đông xác định chủ động phòng ngừa là giải pháp quan trọng. Địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với từng địa bàn phụ trách, phát huy trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc”.

Lực lượng chức năng kiểm tra tình hình tiêu thoát nước tại khu vực cống Triệu.

Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Sơn Đông cho biết: “Nhận định thời tiết năm 2026 tiếp tục diễn biến dị thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cực đoan, ngay từ đầu năm, địa phương đã chủ động rà soát, đánh giá các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng và những điểm xung yếu dọc sông Lô, sông Phó Đáy để xây dựng phương án ứng phó”.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm né tránh thiên tai; phối hợp với các thôn triển khai biện pháp bảo vệ diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản, hạn chế thiệt hại khi bão, lũ xảy ra.

Phương châm “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ được quán triệt đến từng tổ chức, thôn, xóm. Xã thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị cung ứng, sẵn sàng huy động máy xúc, cưa máy, ô tô, thuyền, tre cây và các phương tiện, vật tư thiết yếu khi có tình huống phát sinh.

Cùng với chuẩn bị nhân lực, vật lực, địa phương tập trung đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu. Hệ thống cống rãnh thoát nước, kênh mương thủy lợi được duy tu, tu bổ; các vật cản dòng chảy được tháo dỡ, khơi thông trước mùa mưa bão, góp phần hạn chế nguy cơ ngập úng tại những khu vực trũng, thấp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được địa phương chú trọng. Thông qua hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội, diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai cùng các kỹ năng phòng tránh được cập nhật thường xuyên, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực tham gia ứng phó tại cộng đồng.

Với sự chuẩn bị từ sớm, nghiêm túc, bài bản và tinh thần chủ động, Sơn Đông đang từng bước củng cố năng lực phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường. Chủ động từ dự báo, xây dựng phương án đến chuẩn bị lực lượng, phiên tiện và cơ sở hạ tầng sẽ là yếu tố quan trọng giúp địa phương giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, bảo vệ sản xuất và tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Tỉnh