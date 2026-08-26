Phú Thọ đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới

Với một tỉnh có nền sản xuất công nghiệp phát triển, kim ngạch xuất khẩu lớn cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn và sản phẩm đặc trưng như Phú Thọ, thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đang mở thêm một cánh cửa để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa.

Giám đốc Bùi Thị Mão giới thiệu sản phẩm chè xuất khẩu của Công ty TNHH Chè Hoài Trung.

Không chỉ là thêm một kênh bán hàng

Nếu trước đây muốn đưa hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp thường phải thông qua hệ thống đại lý, nhà nhập khẩu hoặc các nhà phân phối tại thị trường sở tại thì nay TMĐT xuyên biên giới đang làm thay đổi đáng kể cách thức tiếp cận thị trường.

Thông qua các nền tảng số, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, nhận đơn hàng và tổ chức giao hàng quốc tế, qua đó thu hẹp khoảng cách địa lý và giảm chi phí tiếp cận thị trường mới.

Với Phú Thọ, cơ hội này càng đáng chú ý bởi tỉnh đang sở hữu nền tảng xuất khẩu khá lớn. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 22 tỷ USD, trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 90%. Bên cạnh điện tử, cơ khí và linh kiện ô tô, một số sản phẩm nông nghiệp như bưởi, cam, mía cấp đông đã tiếp cận các thị trường khó tính như EU, Hàn Quốc và Vương quốc Anh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 96% trong số hơn 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Với nhóm doanh nghiệp này, TMĐT xuyên biên giới có thể trở thành một phương thức mở rộng thị trường phù hợp hơn, bởi doanh nghiệp không nhất thiết phải bỏ ra nguồn lực rất lớn để xây dựng ngay hệ thống phân phối ở nước ngoài.

Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần PAVICO Việt Nam (KCN Trung Hà, xã Tam Nông) chia sẻ: “Trước đây, muốn tìm khách hàng nước ngoài chúng tôi chủ yếu dựa vào hội chợ, các chương trình xúc tiến thương mại hoặc đối tác trung gian. Hiện nay, qua nền tảng số, khách hàng có thể biết đến sản phẩm trực tiếp, xem quy cách, tiêu chuẩn, hình ảnh nhà xưởng và đặt vấn đề hợp tác. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải thay đổi cách làm, từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo yêu cầu của thị trường”.

Từ hàng hóa địa phương đến khách hàng toàn cầu

Thực tế tại Phú Thọ cho thấy nền tảng cho thương mại điện tử đã được hình thành và ngày càng hoàn thiện. Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026–2030 của Sở Công Thương vừa công bố đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 70% doanh nghiệp ứng dụng TMĐT, khoảng 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên nền tảng TMĐT, 100% xã, phường có thương nhân bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến; đồng thời phấn đấu 100% sản phẩm chủ lực của tỉnh có mã QR và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử.

Toàn tỉnh hiện có 5 sàn giao dịch TMĐT và 272 website thương mại điện tử đang hoạt động. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tìm kiếm khách hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ ở khu vực doanh nghiệp, TMĐT đang từng bước đi vào khu vực nông nghiệp, làng nghề và kinh tế hộ. Các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đưa lên các nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Trong một cuộc trao đổi gần đây với đại diện cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc Phú Thọ xác định đẩy mạnh phát triển TMĐT và kinh tế số; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng các nền tảng số, sàn TMĐT trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm đặc trưng của địa phương là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy, đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng đối với những sản phẩm vốn khó mở rộng thị trường bằng phương thức truyền thống. Với sản phẩm đạt tiêu chuẩn, bao bì phù hợp, thương hiệu rõ ràng và khả năng đáp ứng đơn hàng, nền tảng số có thể giúp các cơ sở sản xuất địa phương tiếp cận những thị trường trước đây gần như ngoài tầm với.

Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung cho rằng, khó nhất với doanh nghiệp hiện nay không còn là đưa sản phẩm lên mạng mà là làm sao để sản phẩm đủ sức cạnh tranh khi bước ra thị trường quốc tế.

“Khách hàng nước ngoài không chỉ nhìn vào giá. Họ quan tâm nguồn gốc nguyên liệu, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, câu chuyện sản phẩm, khả năng giao hàng và cả trách nhiệm môi trường. Bán hàng qua nền tảng số buộc doanh nghiệp phải nâng cấp toàn bộ quy trình sản xuất, chứ không đơn thuần là mở thêm một gian hàng trực tuyến”, bà Mão nhận định.

Đó cũng là điểm khác biệt giữa TMĐT trong nước và xuyên biên giới. Doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm, sở hữu trí tuệ, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, thanh toán quốc tế đến logistics và dịch vụ sau bán hàng.

Cần một hệ sinh thái để đi xa

Phú Thọ đang đồng thời phát triển sản xuất, thương mại, logistics và hạ tầng số. Tỉnh triển khai nhiều giải pháp như phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, mở rộng các mô hình “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số” và đào tạo kỹ năng số cho người dân.

Đáng chú ý, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt với số người dùng chiếm tỷ lệ cao đang tạo nền tảng thuận lợi cho thương mại số. Trong khi đó, logistics đang trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong không gian phát triển mới của tỉnh. Tỉnh đã nghiên cứu đề xuất Khu thương mại tự do tại khu vực Vĩnh Phúc, với hạt nhân là Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc cùng hệ thống khu công nghiệp và các khu vực dịch vụ, đô thị, tổng diện tích nghiên cứu khoảng 4.135 ha.

Nếu được triển khai đồng bộ, hệ thống logistics sẽ giúp kết nối nền tảng số với dòng hàng hóa thực, từ kho của doanh nghiệp qua thủ tục hải quan, vận chuyển quốc tế đến tay người mua với chi phí cạnh tranh.

Với nền sản xuất lớn, kim ngạch xuất khẩu cao và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển, TMĐT xuyên biên giới đang mở ra phương thức mới để doanh nghiệp Phú Thọ tiếp cận thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển.

Quang Nam