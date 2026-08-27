Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 27/8/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Sườn non lợn C.P

54.900 đồng/300g

2

Cánh gà

25.200 đồng/300g

3

Cá linh non

49.000 đồng/250g

4

Cá chạch quế làm sạch

61.346 đồng/500g

5

Táo Nam Phi giòn ngọt

49.000 đồng/kg

6

Hồng giòn Mộc Châu

39.500 đồng/500g

7

Quýt đường

23.600 đồng/500g

8

Thì là vỉ

15.000 đồng/100g

9

Bắp cải tím bắp từ 400g trở lên

10.500 đồng/500g

10

Đậu đũa

18.900 đồng/300g

11

Khoai lang Nhật (2 - 5 củ)

15.900 đồng//500g

12

Nấm kim châm Hàn Quốc

14.900 đồng/150g

13

Hộp 4 bánh trung thu Kinh Đô Đoàn Viên

290.000 đồng/hộp 540g

14

Bánh trung thu chay Phúc An thập cẩm

59.000 đồng/gói 120g

15

Bánh mì mini vị phô mai Vela gói

45.000 đồng/gói 240g

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Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Bánh trung thu Hàn quốc Mộc châu Hàng hóa giá cả thị trường Nam phi Bắp cải Bánh mì Mini khoai lang
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