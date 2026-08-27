Giá cả thị trường ngày 27/8/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Sườn non lợn C.P
54.900 đồng/300g
2
Cánh gà
25.200 đồng/300g
3
Cá linh non
49.000 đồng/250g
4
Cá chạch quế làm sạch
61.346 đồng/500g
5
Táo Nam Phi giòn ngọt
49.000 đồng/kg
6
Hồng giòn Mộc Châu
39.500 đồng/500g
7
Quýt đường
23.600 đồng/500g
8
Thì là vỉ
15.000 đồng/100g
9
Bắp cải tím bắp từ 400g trở lên
10.500 đồng/500g
10
Đậu đũa
18.900 đồng/300g
11
Khoai lang Nhật (2 - 5 củ)
15.900 đồng//500g
12
Nấm kim châm Hàn Quốc
14.900 đồng/150g
13
Hộp 4 bánh trung thu Kinh Đô Đoàn Viên
290.000 đồng/hộp 540g
14
Bánh trung thu chay Phúc An thập cẩm
59.000 đồng/gói 120g
15
Bánh mì mini vị phô mai Vela gói
45.000 đồng/gói 240g
Kết Đoàn
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