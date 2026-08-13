Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 13/8/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Chân giò lợn C.P khay 300g

29.700 đồng/khay

2

Nạm bò khay 200g

49.000 đồng/khay

3

Cá basa cắt khúc khay 500g

32.625 đồng/khay

4

Xúc xích lợn tiệt trùng C.P gói 200g

26.500 đồng/gói

5

Rau mồng tơi túi 400g

5.000 đồng/túi

6

Bí đỏ hồ lô

15.000 đồng/kg

7

Táo gala mini túi 800g

45.000 đồng/túi

8

Cà chua beef

51.800 đồng/kg

9

Dầu đậu nành Orchid chai 1 lít

68.500 đồng/chai

10

Dầu mè hảo hạng Meizan 250ml

59.000 đồng

11

Phở bò Đệ Nhất 65g

8.800 đồng/gói

12

06 lon bia Sài Gòn Special Sleek 330ml

101.000 đồng

13

Set 03 lốc sữa chua nếp cẩm Sài Gòn milk 120g

81.000 đồng/set

14

Trà mãng cầu Wil hộp 140g

46.000 đồng/gói

15

Trà xanh Moncha nụ hoa lài hộp 50g

32.000 đồng/hộp

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Kết Đoàn



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bia Sài Gòn Trà xanh Hàng hóa giá cả thị trường Cà chua sữa chua nếp cẩm Phở bò Mini Lốc Cầu
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