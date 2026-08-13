Giá cả thị trường ngày 13/8/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Chân giò lợn C.P khay 300g
29.700 đồng/khay
2
Nạm bò khay 200g
49.000 đồng/khay
3
Cá basa cắt khúc khay 500g
32.625 đồng/khay
4
Xúc xích lợn tiệt trùng C.P gói 200g
26.500 đồng/gói
5
Rau mồng tơi túi 400g
5.000 đồng/túi
6
Bí đỏ hồ lô
15.000 đồng/kg
7
Táo gala mini túi 800g
45.000 đồng/túi
8
Cà chua beef
51.800 đồng/kg
9
Dầu đậu nành Orchid chai 1 lít
68.500 đồng/chai
10
Dầu mè hảo hạng Meizan 250ml
59.000 đồng
11
Phở bò Đệ Nhất 65g
8.800 đồng/gói
12
06 lon bia Sài Gòn Special Sleek 330ml
101.000 đồng
13
Set 03 lốc sữa chua nếp cẩm Sài Gòn milk 120g
81.000 đồng/set
14
Trà mãng cầu Wil hộp 140g
46.000 đồng/gói
15
Trà xanh Moncha nụ hoa lài hộp 50g
32.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/8/2026
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