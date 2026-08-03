Giá cả thị trường ngày 3/8/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt lợn đùi C.P
43.6000 đồng/400g
2
Sườn lợn non C.P
58.500 đồng/300g
3
Cá basa phi lê
27.000 đồng/250g
4
Hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
74.000 đồng/2 hộp
5
Quýt Úc túi
65.000 đồng/800g
6
Quả dừa xiêm gọt vỏ (300-400g/trái)
41.500 đồng/3 quả
7
Nho xanh không hạt nhập khẩu Mỹ
179.000 đồng/1kg
8
Khoai lang Nhật củ từ 70g trở lên
23.000 đồng/1kg
9
Cà tím trái từ 150g trở lên
12.150 đồng/500g
10
Ớt hiểm trái 50g
7.800 đồng/100g
11
Nấm kim châm Hàn Quốc
14.900 đồng/150g
12
Lốc gói mì Hảo Hảo vị tôm chua cay
45.000 đồng/11 gói 75g
13
Mì khoai tây Omachi xốt bò hầm gói
9.500 đồng/Gói 80g
14
Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 100% Sữa tươi hộp
40.500 đồng/Hộp 1 lít
15
Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star 100g
32.500 đồng/4 hộp 100g
Kết Đoàn
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