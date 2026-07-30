Giá cả thị trường ngày 30/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Nhật Vua Gạo túi 5kg
140.000 đồng/túi
2
MEATDELI [PRE] Bắp giò cuộn (S) khay 440g
87.956 đồng/khay
3
Sườn cốt lết C.P khay 400g
46.000 đồng/khay
4
Cá thu đao nhập khẩu Nhật Bản 300gr (4-5 con)
49.000 đồng/khay
5
Rau mồng tơi 400gr
10.000 đồng/túi
6
Bông bí nụ khay 300g
33.000 đồng/khay
7
Chuối già giống Nam Mỹ 1kg (trái từ 120-220g)
19.000 đồng/kg
8
Chôm chôm giống Thái túi 500g
15.000 đồng/túi
9
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
46.000 đồng/gói
10
Dầu nành Tường An can 5 lít
372.000 đồng/can
11
Sữa tiệt trùng vị sô cô la Active 20+ Cô Gái Hà Lan lốc 4 hộp x 180ml
31.400 đồng/lốc
12
Phô mai Belcube ngọt vị Socola 78gx15 chiếc
48.500 đồng/gói
13
Nước giặt Ariel hương sen nhài cửa trước túi 2,3kg
185.600 đồng/túi
14
Tẩy nhà tắm siêu sạch Gift chai 900ml
35.400 đồng/chai
15
Nước lau bếp Mr Muscle chai 500ml
42.300 đồng/chai
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