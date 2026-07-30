Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 30/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Nhật Vua Gạo túi 5kg

140.000 đồng/túi

2

MEATDELI [PRE] Bắp giò cuộn (S) khay 440g

87.956 đồng/khay

3

Sườn cốt lết C.P khay 400g

46.000 đồng/khay

4

Cá thu đao nhập khẩu Nhật Bản 300gr (4-5 con)

49.000 đồng/khay

5

Rau mồng tơi 400gr

10.000 đồng/túi

6

Bông bí nụ khay 300g

33.000 đồng/khay

7

Chuối già giống Nam Mỹ 1kg (trái từ 120-220g)

19.000 đồng/kg

8

Chôm chôm giống Thái túi 500g

15.000 đồng/túi

9

Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g

46.000 đồng/gói

10

Dầu nành Tường An can 5 lít

372.000 đồng/can

11

Sữa tiệt trùng vị sô cô la Active 20+ Cô Gái Hà Lan lốc 4 hộp x 180ml

31.400 đồng/lốc

12

Phô mai Belcube ngọt vị Socola 78gx15 chiếc

48.500 đồng/gói

13

Nước giặt Ariel hương sen nhài cửa trước túi 2,3kg

185.600 đồng/túi

14

Tẩy nhà tắm siêu sạch Gift chai 900ml

35.400 đồng/chai

15

Nước lau bếp Mr Muscle chai 500ml

42.300 đồng/chai

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Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhật Bản Nhập khẩu Hàng hóa Lốc Hà lan Nam mỹ Tường Sữa rau mồng tơi
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