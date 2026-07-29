Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Tập đoàn SK

Ngày 29/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn SK (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Tập đoàn SK.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao uy tín, vị thế của Tập đoàn SK - một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc với nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là công nghệ cao, năng lượng, vật liệu mới và bán dẫn... Đồng chí trân trọng cảm ơn Tập đoàn SK đã đồng hành cùng Việt Nam, trong đó có hỗ trợ 30 triệu USD để xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ cao.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc.

Các thành viên đoàn công tác Tập đoàn SK tham dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sau hợp nhất, Phú Thọ sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, quy mô kinh tế lớn cùng nguồn nhân lực dồi dào... Tỉnh đang định hướng thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn; phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp hiện đại gắn với đô thị, dịch vụ và logistics, đáp ứng xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, bền vững. Tỉnh cũng hướng tới xây dựng các trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu về tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Phú Thọ, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, trong đó có Tập đoàn SK, nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Khẳng định chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng yên tâm nghiên cứu, đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Phú Thọ.

Thay mặt Tập đoàn SK, ông Han Seong Won - Trưởng đại diện Tập đoàn SK tại Việt Nam cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn và đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của chính quyền tỉnh đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông khẳng định: Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và định hướng phát triển nền kinh tế số được xác định rõ trong các chiến lược phát triển của đất nước. Tập đoàn SK hoàn toàn đồng tình với định hướng này và đang nghiên cứu nhiều giải pháp để đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Đánh giá cao những thông tin về môi trường đầu tư và định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ, ông Han Seong Won khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ với lãnh đạo Tập đoàn SK, đồng thời trên cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham), sẽ tích cực giới thiệu tiềm năng, lợi thế và năng lực cạnh tranh của Phú Thọ tới các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn SK.

Tại buổi làm việc, ông Im Seung Gyun - người vừa đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina đã giới thiệu khái quát về hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, đầu tư Nhà máy sản xuất ISC Vina tại Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Nguyên với tổng vốn đầu tư 42,35 triệu USD, diện tích gần 2ha. Nhà máy chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn như POGO Pin, linh kiện kiểm tra chất bán dẫn, gia công PCB, khuôn nhựa, khuôn nhôm... và đi vào hoạt động từ tháng 4/2018.

Ông Im Seung Gyun bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh để Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina tiếp tục mở rộng sản xuất, góp phần phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và chuỗi cung ứng công nghệ cao tại Phú Thọ.

Lê Hoàng