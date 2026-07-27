Các khoản thu đối với dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập

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UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8/2026.
Cô và trò Trường Tiểu học Cổ Tiết (xã Vạn Xuân) đọc sách tại thư viện nhà trường.
Đối tượng áp dụng: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông.
Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh; các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.
Các cơ sở giáo dục công lập chỉ được tổ chức thực hiện các khoản thu thuộc danh mục được quy định tại Quyết định; không được thỏa thuận hoặc đặt ra các khoản thu ngoài danh mục được cơ quan có thẩm quyền quy định.
Việc tổ chức thu, chi phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch; trước khi thực hiện phải xây dựng dự toán thu, chi đối với từng dịch vụ, bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và khả năng đóng góp của người học.
Mức thu cụ thể do cơ sở giáo dục quyết định trên cơ sở thỏa thuận với cha mẹ hoặc người giám hộ của người học nhưng không được vượt quá mức thu tối đa quy định tại Quyết định. Các khoản thu phải được quản lý, hạch toán, theo dõi riêng, sử dụng đúng mục đích, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, thống kê, quyết toán và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
Trường hợp nội dung chi đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc đã được bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác thì cơ sở giáo dục phải xác định, giảm trừ phần kinh phí tương ứng khi xây dựng mức thu, bảo đảm không thu trùng chi phí đối với người học.
Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các khoản thu được quản lý, sử dụng đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phục vụ hoạt động giáo dục.
UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Phụ lục kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 23/7/2026.
Hạnh Thúy
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