Đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp tục chương trình Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2026, sáng 24/7, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ (phường Việt Trì), Bộ GD&ĐT tổ chức phiên thảo luận nhằm tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT; lãnh đạo Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Trịnh Thế Truyền tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố đã thảo luận nhiều nội dung trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển đội ngũ nhà giáo; đầu tư cơ sở vật chất trường học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục; công tác quản lý Nhà nước về giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng đại diện các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện, góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Giáo dục đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phát triển đội ngũ nhà giáo, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới công tác quản trị giáo dục, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, quá tải trường lớp, chuyển đổi số chưa đồng đều; bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo, tiêu cực trong thi cử, lạm thu và dạy thêm, học thêm sai quy định vẫn là những vấn đề cần tập trung xử lý.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt quan điểm GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc. Nhấn mạnh chủ đề năm học 2026 - 2027 là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, đồng chí yêu cầu: Việc triển khai nhiệm vụ năm học phải bảo đảm chủ động, đồng bộ, thực chất, hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Giữ vững kỷ cương, nền nếp, an toàn trường học, không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính làm gián đoạn hoạt động dạy học và quyền học tập của người học.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu toàn ngành tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; tinh gọn thủ tục hành chính; tập trung rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ, STEM và năng lực số; tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Đức Anh