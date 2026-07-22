Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài nhà trường

Ngày 22/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đơn vị giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa và đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học năm học 2025-2026; triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2025-2026, mạng lưới các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đơn vị giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa và kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Tính đến ngày 30/6/2026, Phú Thọ có 815 trung tâm, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực trên, gồm: 620 trung tâm ngoại ngữ, tin học; 130 đơn vị giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa; 65 đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Ông Phạm Thanh Mai - đại diện Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ Attic tham luận tại hội nghị.

Bà Đoàn Thị Tài - Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống Sao Việt tham luận tại hội nghị.

Trong năm học 2025-2026, các trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức giảng dạy 5 ngôn ngữ (tiếng Anh, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và các chương trình tin học, thu hút gần 31.700 lượt học viên tham gia. Các đơn vị giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa thu hút hơn 20.000 học viên. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã tuyển sinh 462 học viên đi học tập ở nước ngoài.

Công tác quản lý nhà nước đối với các trung tâm, đơn vị tiếp tục được tăng cường. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tổ chức 2 đợt kiểm tra đối với 39 trung tâm, đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Thanh quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đơn vị giáo dục kỹ năng sống tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ, chương trình và tài liệu giảng dạy; thực hiện nghiêm quy định về sử dụng lao động nước ngoài; tăng cường công khai, cam kết chất lượng giáo dục và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động thông báo về hoạt động, cập nhật khi có thay đổi, công khai thông tin và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các trung tâm, đơn vị; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hường