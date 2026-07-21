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Đón học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế về nước

Tối 20/7, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tổ chức đón em Đinh Xuân Phúc trở về từ Cộng hòa Uzbekistan sau khi xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) lần thứ 58 năm 2026.

Đón học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế về nướcLãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng em Đinh Xuân Phúcvà Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Trong niềm tự hào, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, người thân và đông đảo học sinh đã có mặt từ sớm để chúc mừng thành tích đặc biệt của em Đinh Xuân Phúc.

Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 diễn ra tại thủ đô Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 10 đến 19/7, quy tụ 368 học sinh xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam đã lập thành tích ấn tượng khi cả 4 thành viên đều giành Huy chương Vàng, trong đó có em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Trước đó, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026, Đinh Xuân Phúc đã đoạt giải Nhất môn Hóa học. Em cũng liên tiếp giành Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Olympic Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc tế và khu vực. Tấm Huy chương Vàng lần này càng thêm ý nghĩa khi trường đang hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường, mà còn tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ.

Đón học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế về nướcNgười thân và bạn bè chúc mừng em Đinh Xuân Phúc.

Thanh Hằng - Trần Tuấn


Thanh Hằng - Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đội tuyển Việt Nam Huy chương vàng Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ Quốc tế Olympic hóa học Học sinh giỏi quốc gia Chúc mừng Đào tạo Uzbekistan
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