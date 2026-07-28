Phú Thọ - Amata mở rộng hợp tác phát triển công nghiệp

Chiều 28/7, đoàn công tác Tập đoàn Amata (Thái Lan) do ông Vikrom Kromadit - Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với tỉnh Phú Thọ. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ông Vikrom Kromadit - Chủ tịch Tập đoàn Amata (Thái Lan) tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chào mừng Chủ tịch Tập đoàn Amata - ông Vikrom Kromadit cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Đồng chí giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất. Trong đó nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút 61 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 1,78 tỷ USD. Lũy kế đến nay, có 747 dự án FDI còn hiệu lực (tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD) từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Thái Lan có 15 dự án với tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tham dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong giai đoạn tới, Phú Thọ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh và công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại. Đồng thời, phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp gắn với logistics, đô thị và dịch vụ, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, phát triển bền vững.

Tỉnh cũng tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đại diện Tập đoàn Amata cùng các đối tác, nhà đầu tư quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Amata và các nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn Tập đoàn phát huy kinh nghiệm quốc tế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa Khu công nghiệp Đoan Hùng vào hoạt động, thu hút thêm nhiều dự án công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Ông Vikrom Kromadit - Chủ tịch Tập đoàn Amata cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Phú Thọ đối với các nhà đầu tư trong thời gian qua.

Ông Vikrom Kromadit giới thiệu khái quát về Tập đoàn Amata - một trong những tập đoàn hàng đầu khu vực trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, khu đô thị công nghiệp và thành phố thông minh.

Được thành lập từ năm 1989 tại Thái Lan, sau hơn 35 năm phát triển, Amata hiện có khoảng 40 công ty thành viên, quản lý 9 khu đô thị công nghiệp tích hợp với tổng diện tích trên 10.000 ha, thu hút hơn 1.400 doanh nghiệp đa quốc gia, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động. Tại Việt Nam, Amata có gần 30 năm kinh nghiệm phát triển hạ tầng khu công nghiệp với tổng diện tích trên 2.500 ha tại nhiều địa phương.

Tại tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ đang đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đoan Hùng quy mô 495 ha, tổng vốn đầu tư 4.887 tỷ đồng (khoảng 185,23 triệu USD), định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, ô tô và công nghiệp hỗ trợ. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, đang xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và chuẩn bị tổ chức lễ khởi động dự án khi đủ điều kiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho ông Vikrom Kromadit - Chủ tịch Tập đoàn Amata.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác.

Đoàn công tác mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2026 để triển khai đầu tư các hạng mục vào đầu năm 2027. Qua đó, góp phần xây dựng Khu công nghiệp Đoan Hùng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái thông minh với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thu hút các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, ô tô, công nghệ cao, logistics và công nghiệp hỗ trợ đến đầu tư tại tỉnh, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hai bên cũng trao đổi về định hướng hợp tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án công nghiệp công nghệ cao. Theo đó, Tập đoàn Amata sẽ tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ - doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Amata đã khảo sát, tìm hiểu nguồn nhân lực tại các trường: Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Đức Anh