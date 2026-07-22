Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 22/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo nếp Vinaseed hoa vàng đặc biệt 2kg

82.900 đồng/túi

2

Bắp cải tím

34.900 đồng/kg

3

Nấm sò trắng 500g

39.900 đồng/túi

4

Táo Sonya New Zealand

139.000 đồng/kg

5

Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g

69.900 đồng/gói

6

Chả cá basa tươi 200g

31.000 đồng/khay

7

MEATDELI Thịt heo xay chuẩn ngon (S) khay 385g

54.632 đồng/khay

8

Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g

56.600 đồng/hộp

9

Bánh vị Chocopie Cacao 180g

27.800 đồng/hộp

10

Hạt hướng dương ngũ vị Cha Cheer gói 130g

24.900 đồng/gói

11

Kẹo gum không đường hương Chanh Bạc Hà Xylitol hộp 145g

49.900 đồng/hộp

12

Nước Rửa Chén Sunlight Thiên Nhiên Lô Hội Túi 2kg

55.000 đồng/túi

13

Nước giặt xả MaxKleen hương vườn sớm mai 2.4kg

148.700 đồng/túi

14

Bộ lau nhà Starplus MS03

199.000 đồng/bộ

15

Bình xịt côn trùng Jumbo Vape hương lavender dạng chai 600ml

68.700 đồng/chai

Giá cả thị trường&nbsp; ngày&nbsp; 22/7/2026&nbsp;

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Hạt hướng dương Thiên nhiên New zealand Côn trùng Hàng hóa Vinaseed Ăn sáng Bắp cải Chả cá
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