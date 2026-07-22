Giá cả thị trường ngày 22/7/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nếp Vinaseed hoa vàng đặc biệt 2kg
82.900 đồng/túi
2
Bắp cải tím
34.900 đồng/kg
3
Nấm sò trắng 500g
39.900 đồng/túi
4
Táo Sonya New Zealand
139.000 đồng/kg
5
Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
69.900 đồng/gói
6
Chả cá basa tươi 200g
31.000 đồng/khay
7
MEATDELI Thịt heo xay chuẩn ngon (S) khay 385g
54.632 đồng/khay
8
Ngũ cốc ăn sáng Corn Flakes Nestlé hộp 275g
56.600 đồng/hộp
9
Bánh vị Chocopie Cacao 180g
27.800 đồng/hộp
10
Hạt hướng dương ngũ vị Cha Cheer gói 130g
24.900 đồng/gói
11
Kẹo gum không đường hương Chanh Bạc Hà Xylitol hộp 145g
49.900 đồng/hộp
12
Nước Rửa Chén Sunlight Thiên Nhiên Lô Hội Túi 2kg
55.000 đồng/túi
13
Nước giặt xả MaxKleen hương vườn sớm mai 2.4kg
148.700 đồng/túi
14
Bộ lau nhà Starplus MS03
199.000 đồng/bộ
15
Bình xịt côn trùng Jumbo Vape hương lavender dạng chai 600ml
68.700 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 21/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 17/7/2026
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