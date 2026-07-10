Giá cả thị trường ngày 10/7/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xúc xích Five Star Red C.P gói 200g
25.000 đồng/5 cây 40g
2
Cá ngừ ngâm dầu Tuna Việt Nam hộp
27.500 đồng/Hộp 140g
3
Pate thịt lợn Vissan
36.000 đồng/Hộp 170g
4
Rong biển nấu canh Miwon vị truyền thống
65.000 đồng/Gói 50g
5
Thùng gói mì Gấu Đỏ chay rau nấm
94.000 đồng/30 gói 62g
6
Mì chay lá đa 3 Miền gói
3.700 đồng/Gói 65g
7
Nui ống dài Bà Bảy gói
15.000 đồng/Gói 200g
8
Lốc gói phở bò Đệ Nhất
39.000 đồng/5 gói 68g
9
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp
50.000 đồng/Hộp 950ml
10
Lốc chai sữa chua uống hương cam Fristi
25.000 đồng/6 chai 80ml
11
Khăn giấy lụa Bless You
À La Vie 2 lớp
25.500 đồng/Gói 250 tờ
12
Gel rửa mặt Hazeline ngừa mụn dịu nhẹ tràm trà Cica
54.500 đồng/Tuýp 100g
13
Nước gạo rang Woongjin
49.000 đồng/Chai 1.5 lít
14
Nước tẩy bồn cầu & nhà tắm VIM diệt khuẩn
25.500 đồng/Chai 500ml
15
Bình xịt côn trùng Jumbo Vape G3 hương lavender Pháp
69.000 đồng/Chai 600ml
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 9/7/2026
Giá cả thị trường ngày 07/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 6/7/2026
Giá cả thị trường ngày 3/7/2026
Giá cả thị trường ngày 2/7/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 1/7/2026
Giá cả thị trường ngày 30/6/2026