Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 10/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xúc xích Five Star Red C.P gói 200g

25.000 đồng/5 cây 40g

2

Cá ngừ ngâm dầu Tuna Việt Nam hộp

27.500 đồng/Hộp 140g

3

Pate thịt lợn Vissan

36.000 đồng/Hộp 170g

4

Rong biển nấu canh Miwon vị truyền thống

65.000 đồng/Gói 50g

5

Thùng gói mì Gấu Đỏ chay rau nấm

94.000 đồng/30 gói 62g

6

Mì chay lá đa 3 Miền gói

3.700 đồng/Gói 65g

7

Nui ống dài Bà Bảy gói

15.000 đồng/Gói 200g

8

Lốc gói phở bò Đệ Nhất

39.000 đồng/5 gói 68g

9

Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp

50.000 đồng/Hộp 950ml

10

Lốc chai sữa chua uống hương cam Fristi

25.000 đồng/6 chai 80ml

11

Khăn giấy lụa Bless You

À La Vie 2 lớp

25.500 đồng/Gói 250 tờ

12

Gel rửa mặt Hazeline ngừa mụn dịu nhẹ tràm trà Cica

54.500 đồng/Tuýp 100g

13

Nước gạo rang Woongjin

49.000 đồng/Chai 1.5 lít

14

Nước tẩy bồn cầu & nhà tắm VIM diệt khuẩn

25.500 đồng/Chai 500ml

15

Bình xịt côn trùng Jumbo Vape G3 hương lavender Pháp

69.000 đồng/Chai 600ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 10/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Côn trùng Việt nam Sữa chua Thịt lợn Hàng hóa Sữa tươi Trà Lốc Phở bò
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