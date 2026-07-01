Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 1/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Giò sống

36.900 đồng/200g

2

Sườn non lợn C.P

56.900 đồng/300g

3

Ức gà phi lê có da (1-3 miếng)

42.000 đồng/500g

4

Thịt hến làm sạch

23.800 đồng/200g

5

Hộp trứng cút 30 quả từ 300g-360g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

52.000 đồng/Bộ 2 Hộp

6

Nhãn xuồng

30.000 đồng/Hộp 500g

7

Bưởi da xanh trái (1 trái)

58.500 đồng/1.3kg

8

Rau muống hạt

7.000 đồng/ 1 gói 400g

9

Giá mầm sạch

11.600 đồng/Gói 300g

10

Bí xanh trái từ 400g trở lên

13.150 đồng/500g

11

Cà rốt baby

26.300 đồng/200g

12

Túi gạo thơm lài

440.000 đồng/5 túi 5kg

13

Hạt sen khô gói

38.000 đồng/Gói 100g

14

Đậu xanh cà vỏ cao cấp

13.200 đồng/1 gói 150g

15

Cá ngừ xốt cay Tuna Việt Nam hộp

27.500 đồng/Hộp 140g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 1/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thương hiệu Rau muống Việt nam Hàng hóa Đậu xanh giá cả thị trường Cà rốt bưởi da xanh trứng cút sạch
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