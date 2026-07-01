Giá cả thị trường ngày 1/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Giò sống
36.900 đồng/200g
2
Sườn non lợn C.P
56.900 đồng/300g
3
Ức gà phi lê có da (1-3 miếng)
42.000 đồng/500g
4
Thịt hến làm sạch
23.800 đồng/200g
5
Hộp trứng cút 30 quả từ 300g-360g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
52.000 đồng/Bộ 2 Hộp
6
Nhãn xuồng
30.000 đồng/Hộp 500g
7
Bưởi da xanh trái (1 trái)
58.500 đồng/1.3kg
8
Rau muống hạt
7.000 đồng/ 1 gói 400g
9
Giá mầm sạch
11.600 đồng/Gói 300g
10
Bí xanh trái từ 400g trở lên
13.150 đồng/500g
11
Cà rốt baby
26.300 đồng/200g
12
Túi gạo thơm lài
440.000 đồng/5 túi 5kg
13
Hạt sen khô gói
38.000 đồng/Gói 100g
14
Đậu xanh cà vỏ cao cấp
13.200 đồng/1 gói 150g
15
Cá ngừ xốt cay Tuna Việt Nam hộp
27.500 đồng/Hộp 140g
Kết Đoàn
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