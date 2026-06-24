Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 24/6/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo nếp Vinaseed hoa vàng đặc biệt 2kg

95.100 đồng/túi

2

Gạo Ngọc Nương lúa tôm ST25 5Kg

205.000 đồng/túi

3

MEATDELI [PRE] Thịt Nạc dăm đầu giòn (S) 300g

93.000 đồng/khay

4

Gầu bò Úc cắt lát 400G

201.700 đồng/khay

5

MEATDELI Đùi gà tháo khớp khay 650g

74.035 đồng/khay

6

Cải bó xôi WinEco gói 300g

12.000 đồng/gói

7

Hành lá WinEco gói 100g

5.520 đồng/gói

8

Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g

69.900 đồng/gói

9

Tàu hũ trứng Ichiban Fuji San gói 240g

20.900 đồng/gói

10

Trứng gà so 729 Ba Vì giỏ 10 quả

55.000 đồng/giỏ

11

Thùng 24 lon bia Sapporo 100 330ml

514.000 đồng/thùng

12

Nước cam Vfresh Vinamilk hộp 1 lít

54.600 đồng/hộp

13

Dầu Gội Tresemme Keratin Smooth vào nếp mượt mà chai 480g

167.000 đồng/chai

14

Dầu gội Clear Men Cool Sport bạc hà sạch gàu 630g

195.900 đồng/chai

15

Kem ủ dành cho tóc phục hồi Loreal 200ml

137.500 đồng/chai

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 24/6/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Dầu gội New zealand Trứng gà Vinamilk Hàng hóa Vinaseed Vàng Hoa phục hồi
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