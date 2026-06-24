Giá cả thị trường ngày 24/6/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nếp Vinaseed hoa vàng đặc biệt 2kg
95.100 đồng/túi
2
Gạo Ngọc Nương lúa tôm ST25 5Kg
205.000 đồng/túi
3
MEATDELI [PRE] Thịt Nạc dăm đầu giòn (S) 300g
93.000 đồng/khay
4
Gầu bò Úc cắt lát 400G
201.700 đồng/khay
5
MEATDELI Đùi gà tháo khớp khay 650g
74.035 đồng/khay
6
Cải bó xôi WinEco gói 300g
12.000 đồng/gói
7
Hành lá WinEco gói 100g
5.520 đồng/gói
8
Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
69.900 đồng/gói
9
Tàu hũ trứng Ichiban Fuji San gói 240g
20.900 đồng/gói
10
Trứng gà so 729 Ba Vì giỏ 10 quả
55.000 đồng/giỏ
11
Thùng 24 lon bia Sapporo 100 330ml
514.000 đồng/thùng
12
Nước cam Vfresh Vinamilk hộp 1 lít
54.600 đồng/hộp
13
Dầu Gội Tresemme Keratin Smooth vào nếp mượt mà chai 480g
167.000 đồng/chai
14
Dầu gội Clear Men Cool Sport bạc hà sạch gàu 630g
195.900 đồng/chai
15
Kem ủ dành cho tóc phục hồi Loreal 200ml
137.500 đồng/chai
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 23/6/2026
Giá cả thị trường ngày 22/6/2026
Giá cả thị trường ngày 19/6/2026
Giá cả thị trường ngày 18/6/2026
Giá cả thị trường ngày 17/6/2026
Giá cả thị trường ngày 16/6/2026
Giá cả thị trường ngày 15/6/2026