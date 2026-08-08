Giá vàng hôm nay 8-8: Tăng vọt

Giá vàng thế giới tăng vọt hơn 100 USD/ounce trong phiên cuối tuần, vượt mốc 4.300 USD/ounce khi thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.341,3 USD/ounce, tăng 101,4 USD/Ounce (2,39%) so với thời điểm đóng phiên giao dịch gần nhất. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.410 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,23 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tâm lý trên thị trường vàng đang nóng lên khi đà tăng mạnh đưa giá vàng thoát khỏi mô hình tích lũy kéo dài hai tháng. Giá vàng đã tăng gần 300 USD trong tuần qua, sau khi liên tiếp xuất hiện những báo cáo kém tích cực về thị trường lao động Mỹ.

Đà tăng mạnh của vàng bắt đầu từ thứ Ba, khi giá chạm ngưỡng kháng cự 4.100 USD/ounce sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng việc làm đang tuyển dụng trong tháng 6 giảm, cho thấy những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động.

Đến thứ Tư, giá vàng vượt 4.200 USD/ounce sau khi ADP cho biết khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn đáng kể so với dự báo tăng khoảng 65.000 việc làm của các nhà kinh tế.

Đà tăng tiếp tục được củng cố trong phiên cuối tuần, sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế mất 23.000 việc làm trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 85.000 việc làm. Đây là lần thứ hai trong năm nay thị trường lao động Mỹ ghi nhận mức giảm việc làm.

Giá vàng sau đó vượt 4.300 USD/ounce khi những dấu hiệu rạn nứt trên thị trường lao động khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã giảm xuống dưới 50%, từ mức gần 60% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng duy trì quan điểm tích cực đối với vàng trong bối cảnh những bất ổn kinh tế có thể khiến Fed tiếp tục đứng ngoài cuộc.

“Quá trình tăng giá vượt 4.000 USD trên thị trường giao ngay diễn ra khá chậm, nhưng xu hướng tích lũy đã quay trở lại và tôi không nghĩ nó sẽ dừng lại. Tôi cho rằng đây là tín hiệu cho thấy chính quyền hiện tại sẽ không để lạm phát làm gián đoạn đà bùng nổ của lĩnh vực AI vào thời điểm này”, ông Stanley nói.

Vàng thế giới bật tăng mạnh

Sáng nay 8-8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng miếng ở mức mức 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được duy trì ổn định ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,6 – 144,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-8-8-tang-vot-1215628.html

Theo hanoimoi.vn