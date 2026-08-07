Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để khơi thông nguồn lực phát triển

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, họp chuyên đề, làm việc với địa phương, doanh nghiệp... để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm. Tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” được quán triệt xuyên suốt, thể hiện quyết tâm khơi thông mọi nguồn lực của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại dự án Khu đô thị mới Trung Minh A.

Khơi thông nguồn lực từ tư duy quản trị mới

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế xác định nguồn lực không chỉ là vốn đầu tư mà còn bao gồm nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, KHCN, thể chế và năng lực lãnh đạo, quản trị của hệ thống chính trị.

Đối với Phú Thọ, việc hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời tạo sự cộng hưởng mạnh về nguồn lực. Trên nền tảng đó, tỉnh đang tập trung quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực về con người, đất đai, hạ tầng và tài nguyên, từng bước chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành động lực tăng trưởng.

Từ việc quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực, lĩnh vực công nghiệp và thu hút đầu tư của tỉnh ngày càng phát triển.

Sau hợp nhất, quy mô dân số toàn tỉnh khoảng 4 triệu người. Lực lượng lao động chiếm trên 50% dân số, trong đó có khoảng 700 nghìn lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%; năng suất lao động tiếp tục tăng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, điều hành và thúc đẩy phát triển.

Không chỉ có lợi thế về con người, Phú Thọ còn sở hữu nguồn lực đất đai và tài nguyên lớn. Với gần 935 nghìn ha diện tích tự nhiên, trong đó trên 82% đất nông - lâm nghiệp là dư địa để tỉnh phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Chăn nuôi đang trở thành lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.

Ảnh: Người dân xã Tu Vũ phát triển nghề nuôi hươu sao mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với lợi thế về nguồn nhân lực, đất đai và kết cấu hạ tầng, tỉnh còn có hệ thống tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng; tạo lợi thế cạnh tranh để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, tỉnh đang tập trung quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Phú Thọ sở hữu những điều kiện thuận lợi để hình thành các cực tăng trưởng mới. Để phát huy những lợi thế đó, tỉnh tập trung hoàn thiện quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, đẩy nhanh giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại. Đây chính là những giải pháp quan trọng nhằm khơi thông các nguồn lực, chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển.

Hành động quyết liệt để biến tiềm năng thành động lực

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới tư duy quản trị của đội ngũ cán bộ trong tỉnh góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Nguồn lực chỉ thực sự trở thành động lực khi được khơi thông bằng quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt. Thời gian qua, phương thức chỉ đạo, điều hành của tỉnh thay đổi mạnh mẽ. Thay vì chờ báo cáo, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra hiện trường, họp ngay tại địa phương, tháo gỡ từng khó khăn, phân công rõ trách nhiệm.

Điển hình là chuỗi dự án do các công ty thành viên của Tập đoàn Sun Group đầu tư tại các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang. Đây được xem là những dự án chiến lược, có khả năng tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam của tỉnh. Để dự án triển khai đúng tiến độ, tại cuộc họp diễn ra vào cuối tháng 7, dưới sự chủ trì của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng sự tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương và chủ đầu tư, từng nội dung công việc, mốc tiến độ của các dự án được rà soát, đánh giá kỹ lưỡng. Trên cơ sở đó, tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu.

Cách làm này không chỉ góp phần tháo gỡ những khó khăn trước mắt mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện để các dự án động lực sớm được triển khai. Những chỉ đạo đó cho thấy tư duy rất rõ: muốn khơi thông nguồn lực đất đai thì phải khơi thông nguồn lực của hệ thống chính trị. Khi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ngành cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao thì những “điểm nghẽn” về thủ tục, giải phóng mặt bằng đều có thể được tháo gỡ.

Có thể thấy, từ những cuộc họp thường xuyên, những chuyến kiểm tra hiện trường, những văn bản chỉ đạo với mốc tiến độ cụ thể đến việc kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về một nền hành chính hành động, lấy hiệu quả làm thước đo. Khi mọi nguồn lực được quản lý chặt chẽ và khai thác đúng hướng theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW sẽ là nền tảng quan trọng để Phú Thọ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tạo dư địa để phát triển nhanh và bền vững.

Mạnh Hùng