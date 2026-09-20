Đà Bắc đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ

Khai thác lợi thế là trung tâm giao thương của khu vực, cùng tiềm năng du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ Hòa Bình, xã Đà Bắc tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, từng bước mở rộng các loại hình kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, địa phương hướng tới xây dựng không gian kinh tế năng động, gắn với mục tiêu phát triển đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại.

Thương mại - dịch vụ phát triển, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa của Đà Bắc năm 2025 đạt 345 tỷ đồng.

Xác định thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã Đà Bắc tập trung làm tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng; vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Hằng năm, xã dành nguồn kinh phí nhất định để cải tạo các chợ truyền thống, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa. Năm 2025, việc giải ngân gần 100 tỷ đồng vốn đầu tư công đã tạo chuyển biến tích cực đối với hạ tầng giao thông và lưới điện trên địa bàn.

Kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ đã góp phần thúc đẩy liên kết vùng, cải thiện điều kiện đi lại, giao thương, tạo động lực để người dân chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, chủ động mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Song song với phát triển hạ tầng, Đà Bắc chú trọng xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm. Địa phương chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và tiểu thương yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động. Hiện trên địa bàn xã có hơn 150 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, với các loại hình đa dạng như: Cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ làm đẹp, sửa chữa, ăn uống, lữ hành, vận tải khách du lịch và homestay...

Mạng lưới thương mại - dịch vụ không chỉ thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ quảng bá du lịch, nông sản địa phương mà còn đóng góp trực tiếp vào kết quả tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, giá trị sản xuất năm 2025 của xã tăng 8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 345 tỷ đồng.

6 tháng năm 2026, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 79 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt khoảng 193 tỷ đồng. Cùng với đó, các ngành nghề như khai thác, chế biến đá, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, cơ khí, du lịch cộng đồng... tiếp tục tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Kinh doanh tạp hóa mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Nguyễn Bích Xuân - Tiểu khu B, xã Đà Bắc.

Sự đồng hành của chính quyền đã tiếp thêm động lực cho người dân, tiểu thương an tâm đầu tư kinh doanh. Chị Nguyễn Bích Xuân, Tiểu khu B chia sẻ: “Được sự hỗ trợ, khuyến khích của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã mạnh dạn mở rộng quy mô cửa hàng tạp hóa. Thủ tục hành chính thông thoáng, môi trường kinh doanh văn minh, an toàn giúp lượng khách ngày một đông, mang lại nguồn thu nhập ổn định”.

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ giúp diện mạo Đà Bắc đổi thay khang trang, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ và nâng thu nhập bình quân đầu người lên 55 triệu đồng/năm. Sự phát triển này không chỉ phục vụ tốt sản xuất, đời sống Nhân dân mà khi kết hợp với du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch homestay còn tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương phát triển đúng hướng.

Để thương mại - dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian tới, xã Đà Bắc tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu, nâng cấp hạ tầng thương mại gắn với các trục giao thông liên vùng và cụm công nghiệp.

Địa phương ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh kinh doanh vận tải, logistics, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm phục vụ du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Đồng thời, xã chú trọng củng cố các kênh phân phối theo hướng văn minh, hiện đại; kết hợp hài hòa giữa siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống với thương mại điện tử; từng bước phát triển vận tải đa phương thức và các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Với việc khai thác đồng bộ lợi thế về vị trí, hạ tầng, du lịch và các ngành nghề hiện có, Đà Bắc đang từng bước mở rộng không gian thương mại - dịch vụ, tạo thêm động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trần Tỉnh