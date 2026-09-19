Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 19/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xương heo có thịt C.P khay 400g

34.000 đồng/khay

2

Thịt bò thái lát Vinabeef khay 200g

75.900 đồng/khay

3

Hành tây

35.000 đồng/kg

4

Mướp hương

25.000 đồng/kg

5

Mận róc hạt hộp 500g

18.000 đồng/hộp

6

Thanh long ruột đỏ

33.000 đồng/kg

7

Hạt nêm Knorr nấm hương organic gói 800g

86.000 đồng/gói

8

Bột canh Natafoods gói 250g

5.000 đồng/gói

9

Lốc 4 gói miến lẩu Thái Vifon 60g

43.000 đồng/lốc

10

Canh tổ yến rong biển Yến Việt gói 4.8g

6.000 đồng/gói

11

Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp 950ml

45.000 đồng/hộp

12

Sữa đậu nành có đường Fami Canxi hộp 1 lít

22.000 đồng/hộp

13

Lốc 6 chai nước ngọt Pepsi Cola 390ml

39.000 đồng/lốc

14

Kem đánh răng Closeup tinh thể băng tuyết 230g

40.000 đồng/tuýp

15

Lăn khử mùi X-Men For Boss Invisible Fresh chai 50ml

75.000 đồng/chai

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 19/9/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Thanh long ruột đỏ Lốc Băng tuyết Nước ngọt Hàng hóa Sữa tươi Thịt bò Pepsi Biển
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