Giá cả thị trường ngày 19/9/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xương heo có thịt C.P khay 400g
34.000 đồng/khay
2
Thịt bò thái lát Vinabeef khay 200g
75.900 đồng/khay
3
Hành tây
35.000 đồng/kg
4
Mướp hương
25.000 đồng/kg
5
Mận róc hạt hộp 500g
18.000 đồng/hộp
6
Thanh long ruột đỏ
33.000 đồng/kg
7
Hạt nêm Knorr nấm hương organic gói 800g
86.000 đồng/gói
8
Bột canh Natafoods gói 250g
5.000 đồng/gói
9
Lốc 4 gói miến lẩu Thái Vifon 60g
43.000 đồng/lốc
10
Canh tổ yến rong biển Yến Việt gói 4.8g
6.000 đồng/gói
11
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp 950ml
45.000 đồng/hộp
12
Sữa đậu nành có đường Fami Canxi hộp 1 lít
22.000 đồng/hộp
13
Lốc 6 chai nước ngọt Pepsi Cola 390ml
39.000 đồng/lốc
14
Kem đánh răng Closeup tinh thể băng tuyết 230g
40.000 đồng/tuýp
15
Lăn khử mùi X-Men For Boss Invisible Fresh chai 50ml
75.000 đồng/chai
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