Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 18/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dưa lưới hoàng kim

35.000 đồng/kg

2

Mướp đắng

28.000 đồng/kg

3

Nấm đùi gà baby Hàn Quốc, khay 200g

34.000 đồng/khay

4

Thịt ba chỉ lợn rút sườn

135.000 đồng/kg

5

Thịt lợn xay CP, khay 200g

21.675 đồng/khay

6

Nước tương đậu nành Hương Việt thanh vị, chai 500ml

7.500 đồng/chai

7

Đường thốt nốt dạng viên Moun7ains, gói 500g

35.000 đồng/gói

8

Bột ngọt hạt lớn Ajinomoto, gói 454g

37.000 đồng/gói

9

Tương ớt tròn 5 vị Knorr, chai 450g

28.000 đồng/chai

10

Kem Caramel muối Celano cao cấp, hộp 307g

85.000 đồng/hộp

11

Lốc 4 chai sữa uống lên men ít đường TH True Yogurt 85ml

27.500 đồng/lốc

12

Bánh quy dừa phủ socola Bibica Premium, hộp 228g

48.000 đồng/hộp

13

Dầu gội Sunsilk bóng mượt tỏa nắng 577ml

134.000 đồng/chai

14

Dầu xả Sunsilk bóng mượt tỏa nắng 354ml

80.000 đồng/chai

15

Lăn khử mùi Dove Serum Collagen dưỡng sáng da 45ml

62.000 đồng/lọ

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 18/9/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Mướp đắng Hàn quốc Thịt lợn Hàng hóa Dưa lưới Lốc Dầu gội Sữa thịt ba chỉ
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