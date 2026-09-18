Giá cả thị trường ngày 18/9/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lưới hoàng kim
35.000 đồng/kg
2
Mướp đắng
28.000 đồng/kg
3
Nấm đùi gà baby Hàn Quốc, khay 200g
34.000 đồng/khay
4
Thịt ba chỉ lợn rút sườn
135.000 đồng/kg
5
Thịt lợn xay CP, khay 200g
21.675 đồng/khay
6
Nước tương đậu nành Hương Việt thanh vị, chai 500ml
7.500 đồng/chai
7
Đường thốt nốt dạng viên Moun7ains, gói 500g
35.000 đồng/gói
8
Bột ngọt hạt lớn Ajinomoto, gói 454g
37.000 đồng/gói
9
Tương ớt tròn 5 vị Knorr, chai 450g
28.000 đồng/chai
10
Kem Caramel muối Celano cao cấp, hộp 307g
85.000 đồng/hộp
11
Lốc 4 chai sữa uống lên men ít đường TH True Yogurt 85ml
27.500 đồng/lốc
12
Bánh quy dừa phủ socola Bibica Premium, hộp 228g
48.000 đồng/hộp
13
Dầu gội Sunsilk bóng mượt tỏa nắng 577ml
134.000 đồng/chai
14
Dầu xả Sunsilk bóng mượt tỏa nắng 354ml
80.000 đồng/chai
15
Lăn khử mùi Dove Serum Collagen dưỡng sáng da 45ml
62.000 đồng/lọ
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 17/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 16/9/2026
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