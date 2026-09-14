Giá cả thị trường ngày 14/9/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm lài, túi 5kg
89.000 đồng/túi
2
Bắp cải trắng
12.500 đồng/500g
3
Cải thìa
5.000 đồng/400g
4
Lê nâu Singo nội địa Trung, hộp 2 quả
35.000 đồng/hộp
5
Bơ booth
35.000 đồng/kg
6
Cá nục làm sạch, khay 400g
41.000 đồng/khay
7
Bò hai lát Vissan, hộp 170g
37.000 đồng/hộp
8
Thịt áp chảo Ponnie, hộp 200g
77.000 đồng/hộp
9
Bánh bao nhân khoai môn C.P, gói 270g
23.000 đồng/gói
10
Gia vị hoàn chỉnh dạng xốt gà chiên nước mắm Chinsu, hộp 700g
60.000 đồng/hộp
11
Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên Dalat Milk 180ml
37.000 đồng/lốc
12
Lốc 4 hộp sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt 180ml
55.000 đồng/lốc
13
Hộp 6 hũ tổ yến chưng đông trùng hạ thảo Win’snest 70ml
289.000 đồng/hộp
14
Combo: 1 nước rửa chén Sunlight chanh 3.1kg + 1 nước lau sàn Sunlight tinh dầu hoa lily & hương thảo 3.6k + 1 tẩy vệ sinh Vim 880ml
172.000 đồng/combo
15
Nước rửa tay Puri hương lavender chai 500ml
50.000 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 13/9/2026
Giá cả thị trường ngày 12/9/2026
Giá cả thị trường ngày 11/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 10/9/2026
Giá cả thị trường ngày 9/9/2026
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