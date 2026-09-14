Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 14/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm lài, túi 5kg

89.000 đồng/túi

2

Bắp cải trắng

12.500 đồng/500g

3

Cải thìa

5.000 đồng/400g

4

Lê nâu Singo nội địa Trung, hộp 2 quả

35.000 đồng/hộp

5

Bơ booth

35.000 đồng/kg

6

Cá nục làm sạch, khay 400g

41.000 đồng/khay

7

Bò hai lát Vissan, hộp 170g

37.000 đồng/hộp

8

Thịt áp chảo Ponnie, hộp 200g

77.000 đồng/hộp

9

Bánh bao nhân khoai môn C.P, gói 270g

23.000 đồng/gói

10

Gia vị hoàn chỉnh dạng xốt gà chiên nước mắm Chinsu, hộp 700g

60.000 đồng/hộp

11

Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên Dalat Milk 180ml

37.000 đồng/lốc

12

Lốc 4 hộp sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt 180ml

55.000 đồng/lốc

13

Hộp 6 hũ tổ yến chưng đông trùng hạ thảo Win’snest 70ml

289.000 đồng/hộp

14

Combo: 1 nước rửa chén Sunlight chanh 3.1kg + 1 nước lau sàn Sunlight tinh dầu hoa lily & hương thảo 3.6k + 1 tẩy vệ sinh Vim 880ml

172.000 đồng/combo

15

Nước rửa tay Puri hương lavender chai 500ml

50.000 đồng/chai

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 14/9/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lốc đông trùng hạ thảo Vinamilk Nước mắm Hàng hóa Sữa tươi Hoa giá cả thị trường Bắp cải Gia vị
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