Giữ vững ổn định, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân

Chiều 12/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về kết quả công tác khám, chữa bệnh 8 tháng năm 2026 và cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức, hoạt động của bệnh viện; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I, giữ vai trò tuyến cuối về khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh; đảm nhận chức năng cấp cứu, điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Năm 2026, bệnh viện được UBND tỉnh giao chỉ tiêu 1.750 giường bệnh, tăng 250 giường so với năm 2025. Hiện nay, bệnh viện có 42 khoa, phòng, trung tâm; tổng số cán bộ, viên chức, người lao động là 1.593 người, trong đó có 424 bác sĩ (chiếm 26,6%).

8 tháng đầu năm 2026, tổng số lượt khám, chữa bệnh tại bệnh viện là 300.667 lượt, đạt 115% so với cùng kỳ năm 2025; tổng số lượt người bệnh nội trú là 79.121 lượt người. Bệnh viện đã thực hiện 10.768 ca phẫu thuật; trong đó có 3.896 ca phẫu thuật loại đặc biệt. Cùng với đó, bệnh viện duy trì nghiêm chế độ thường trực 24/7, đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu theo phân tuyến...

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trong điều kiện quy mô hoạt động lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, bệnh viện đã có nhiều cố gắng trong quản lý, điều hành, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, khẳng định vai trò là bệnh viện tuyến cuối và cơ sở y tế nòng cốt của tỉnh.

Trong thời điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn bệnh viện giữ vững đoàn kết, thống nhất, ổn định tổ chức, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; không để gián đoạn hoạt động chuyên môn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu bệnh viện củng cố quản trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mỗi cán bộ, y bác sĩ, viên chức, người lao động tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, cùng chia sẻ khó khăn, giữ vững uy tín và chất lượng chuyên môn của bệnh viện.

Trước mắt, bệnh viện cần tập trung cao nhất cho nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Bảo đảm hoạt động của bệnh viện được liên tục, an toàn, chất lượng; duy trì đầy đủ trực cấp cứu, thuốc, hóa chất, vật tư, máu, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ người bệnh; không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Đặc biệt, đồng chí đề nghị bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, phân công công việc rõ ràng, hợp lý; đặt công việc chung và sự ổn định, phát triển của bệnh viện lên trên hết. Mọi hoạt động của bệnh viện phải thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch.

Nhấn mạnh những yêu cầu mới về công tác khám, chữa bệnh trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh mà còn phải đảm nhận chức năng chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế trong vùng, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến cho người dân tại địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mở rộng, nâng cấp trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Gia Thái - Trần Tuấn