Tăng cường phối hợp với các Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Na Uy và Đan Mạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh Phú Thọ

Từ ngày 31/8 đến ngày 10/9/2026, đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức thành công chương trình xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế tại Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Đan Mạch; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Na Uy.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn đã có các buổi làm việc song phương với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Na Uy và Đan Mạch.

Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Na Uy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ trao bức tượng Quốc tổ Hùng Vương tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Na Uy.

Tại các buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình quan hệ hợp tác đối ngoại; khả năng kết nối với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, thống nhất các giải pháp tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác tiềm năng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trân trọng cảm ơn các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ tích cực để chương trình công tác của đoàn đạt hiệu quả cao.

Thông tin khái quát về tiềm năng, dư địa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Phú Thọ sau hợp nhất, đồng chí mong muốn các Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy; hỗ trợ tỉnh quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, kết nối hiệu quả với các tổ chức, tập đoàn kinh tế sở tại, góp phần hiện thực hóa các chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại và thu hút FDI chất lượng cao.

Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm.

Đánh giá cao tính chủ động, chuyên nghiệp cùng không gian phát triển rộng mở của Phú Thọ sau sáp nhập, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại các nước khẳng định: Việc hỗ trợ các địa phương trong nước mở rộng quan hệ đối ngoại và thu hút nguồn lực quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Đại diện các cơ quan ngoại giao cam kết sẽ sát cánh cùng tỉnh, đẩy mạnh thông tin quảng bá hình ảnh Đất Tổ; sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Phú Thọ tiếp cận các đối tác phù hợp trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh và xuất khẩu nông sản.

Đồng thời, tích cực đồng hành cùng tỉnh trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận, đưa quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ và các đối tác quốc tế đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn công tác trao bức tượng Quốc tổ Hùng Vương tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch.

Tiếp nối thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Tổ chức Food Nation (Vương quốc Đan Mạch).

Food Nation là mô hình hợp tác công - tư (PPP) phi lợi nhuận uy tín hàng đầu của Đan Mạch, đóng vai trò là “cổng kết nối” chiến lược giới thiệu năng lực, công nghệ và các giải pháp tiên tiến của ngành nông nghiệp - thực phẩm Đan Mạch ra thị trường toàn cầu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh trao quà lưu niệm tặng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tập trung tìm hiểu về các thế mạnh cốt lõi của nông nghiệp Đan Mạch như: Phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững, kinh tế tuần hoàn, công nghệ chế biến thực phẩm sâu, ứng dụng công nghệ sinh học, an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và đặc biệt là mô hình chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu - Trường đại học”.

Đánh giá cao mô hình vận hành hiện đại và hiệu quả của Food Nation, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Đây là những kinh nghiệm quản trị và phương thức kết nối giá trị để Phú Thọ nghiên cứu, học hỏi và vận dụng vào thực tiễn địa phương.

Đặc biệt, trong bối cảnh Phú Thọ sau hợp nhất đang mở rộng dư địa phát triển, tỉnh định hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn và bền vững.

Những giải pháp từ Đan Mạch sẽ là gợi ý quan trọng để Phú Thọ nâng tầm các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, vùng trồng đặc sản và chương trình OCOP; từng bước hoàn thiện chuỗi liên kết, nâng cao năng lực chế biến sâu và mở rộng đường cho nông sản - thực phẩm Đất Tổ vươn tầm thị trường quốc tế.

P.V