Thông báo tin buồn

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Đinh Quốc Liêm, sinh năm 1962

Mất ngày 09/9/2026 (tức ngày 28/7 năm Bính Ngọ)

Đồng chí: Đinh Quốc Liêm

Sinh ngày: 14 tháng 9 năm 1962

Quê quán: Mông Hóa, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố số 17, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hòa Bình (Nay là tỉnh Phú Thọ).

Thành tích: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ... Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng.

Từ trần: Hồi 12 giờ 57 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2026 (tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ).

Hưởng thọ: 65 tuổi.

Lễ khâm liệm: Hồi 19 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2026 (tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ).

Lễ viếng: Từ 20 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2026 (tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ).

Lễ truy điệu: Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2026 (tức ngày 01 tháng 8 năm Bính Ngọ).

Lễ đưa tang: Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2026 (tức ngày 01 tháng 8 năm Bính Ngọ).

An táng tại nghĩa trang quê nhà: Phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Quyết định thành lập Ban Lễ tang đồng chí Đinh Quốc Liêm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định số 128-QĐ/TU, ngày 12/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND, ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chế độ, mức chi thăm hỏi, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quy định số 494-QĐ/TU, ngày 10/8/2026 về phân công trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Lễ tang đồng chí Đinh Quốc Liêm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng ban.

2. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hòa Bình - Ủy viên.

5. Đồng chí Bùi Văn Luyến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Ủy viên.

6. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên.

7. Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Ủy viên.

8. Đại diện gia đình: Ông Đinh Công Long.

Điều 2. Ban Lễ tang có trách nhiệm quyết định nội dung, chương trình tổ chức tang lễ và thực hiện nghi thức lễ tang đồng chí Đinh Quốc Liêm theo quy định của Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ban Lễ tang tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Đinh Quốc Liêm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định số 128-QĐ/TU, ngày 12/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND, ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chế độ, mức chi thăm hỏi, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quy định số 494-QĐ/TU, ngày 10/8/2026 về phân công trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Đinh Quốc Liêm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Trưởng ban.

2. Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban.

3. Đồng chí Đặng Mai Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

5. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên.

6. Đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Ủy viên.

7. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên.

8. Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên.

9. Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ủy viên.

10. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Bình - Ủy viên.

11. Đồng chí Nguyễn Thị Khanh, Phó Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố 17, phường Hòa Bình.

12. Đại diện gia đình: Ông Đinh Công Long

Điều 2. Ban Tổ chức Lễ tang có trách nhiệm quyết định nội dung, chương trình tổ chức tang lễ và thực hiện nghi thức lễ tang đồng chí Đinh Quốc Liêm theo quy định của Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ban Tổ chức Lễ tang tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Ban Tổ chức Lễ tang, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.