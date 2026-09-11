Khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Quảng Yên

Sáng 11/9, UBND xã Quảng Yên tổ chức Lễ khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Quảng Yên có tổng mức đầu tư 23,6 tỷ đồng, do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Quảng Yên làm chủ đầu tư. Các hạng mục chính gồm: San nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.

Khu tái định cư có tổng diện tích trên 29.500 m2, trong đó, đất ở tái định cư khoảng 10.400 m2, bố trí 31 lô; đất cây xanh công cộng 2.001,5m2; đất hạ tầng kỹ thuật 5.781,6m2; đất giao thông 10.607,1m2 và bãi đỗ xe 758,4m2.

Lãnh đạo xã Quảng Yên phát biểu tại lễ khởi công.

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Quảng Yên có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ từng bước khắc phục những khó khăn trong việc thu hồi đất ở của các hộ bị ảnh hưởng để bàn giao, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Yên. Dự án góp phần tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, công trình còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã Quảng Yên trong giai đoạn mới.

Trong chương trình lễ khởi công, các đại biểu đã họp, nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Quang cảnh cuộc họp.

Cụm công nghiệp Quảng Yên có tổng diện tích 69,42 ha, do Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt làm chủ đầu tư. Dự án có 185 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, trong đó có 28 hộ phải di chuyển chỗ ở và bố trí tái định cư.

Đến nay, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất qua 3 đợt đối với 97 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 36,06 ha; có phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 25 hộ với diện tích trên 84.747 m2 và tổng kinh phí dự kiến trên 22,25 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị đã hoàn thiện các thủ tục để nỗ lực hoàn thành tái định cư trong tháng 12/2026, bảo đảm mục tiêu khởi công dự án trong tháng 3/2027.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ; hoàn thiện hồ sơ đất đai, tổ chức giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, từng bước tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đức Anh