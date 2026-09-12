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Phường Việt Trì ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 12/9, UBND phường Việt Trì tổ chức ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Trung tâm Học tập cộng đồng phường Việt Trì.

Phường Việt Trì ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộLãnh đạo UBND phường Việt Trì tặng lẵng hoa chúc mừng trung tâm.

Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có địa chỉ tại nhà văn hóa tổ dân phố Trưng Vương, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không thành lập tổ chức mới, không phát sinh biên chế.

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người, sơ cấp cứu ban đầu; phòng, chống thiên tai, đuối nước và ứng phó các tình huống khẩn cấp khác...

Phường Việt Trì ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộĐại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp quản lý trung tâm.

Thông qua các hoạt động tại trung tâm, người tham gia có điều kiện trực tiếp quan sát các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; được hướng dẫn thao tác và thực hành những kỹ năng cơ bản. Từ đó, hình thành ý thức chủ động phòng ngừa và khả năng ứng phó khi có tình huống xảy ra...

Phường Việt Trì ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộQuang cảnh buổi ra mắt.

Tại buổi ra mắt, UBND phường Việt Trì đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp quản lý trung tâm và tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Phường Việt Trì ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộCác đại biểu tham quan, trải nghiệm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phòng cháy chữa cháy UBND Việt Trì Cứu nạn Trung tâm học tập cộng đồng Cứu hộ Phòng chống thiên tai Trải nghiệm tổ chức Thiết bị
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